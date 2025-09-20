Ukrán drónok támadták a zaporizzsjai atomlétesítményt

Két ukrán drón a zaporizzsjai atomerőmű oktatóközpontja felett robbant fel a létesítmény elleni újabb támadásban – közölte az erőmű sajtószolgálata szombaton a Telegram-csatornán, az Index cikke szerint.

A közleményben tudatták, hogy pénteken az oktató- és gyakorlóközpont épületét, a G épületet lőtték, a támadást legkevesebb három pilóta nélküli repülőgép hajtotta végre. Kettő közülük az épület tetőszerkezete felett robbant fel. Az erőmű személyzetéből senki sem sérült meg.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek a támadás idején a zaporizzsjai atomerőmű oktatóközpontjában tartózkodó szakértőit azonnal evakuálták, és most biztonságos helyen vannak

– állt a közleményben.

A tájékoztató alapján az erőműben nem keletkezett kritikus károsodás, a sugárzási háttér az iparterületen és a környező övezetben a normális határértéken belül van, és az erőmű blokkjainak biztonságos üzemeltetési feltételei nem sérültek.