Ukrán drónok támadták a zaporizzsjai atomlétesítményt

Az oroszok ismét rakéta- és drónesőt zúdítottak több ukrán városra
Jelentős károkról számoltak be az ukrán hatóságok.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szakértőit is ki kellett menekíteni a területről.
Két ukrán drón a zaporizzsjai atomerőmű oktatóközpontja felett robbant fel a létesítmény elleni újabb támadásban – közölte az erőmű sajtószolgálata szombaton a Telegram-csatornán, az Index cikke szerint.
A közleményben tudatták, hogy pénteken az oktató- és gyakorlóközpont épületét, a G épületet lőtték, a támadást legkevesebb három pilóta nélküli repülőgép hajtotta végre. Kettő közülük az épület tetőszerkezete felett robbant fel. Az erőmű személyzetéből senki sem sérült meg.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek a támadás idején a zaporizzsjai atomerőmű oktatóközpontjában tartózkodó szakértőit azonnal evakuálták, és most biztonságos helyen vannak
– állt a közleményben.
A tájékoztató alapján az erőműben nem keletkezett kritikus károsodás, a sugárzási háttér az iparterületen és a környező övezetben a normális határértéken belül van, és az erőmű blokkjainak biztonságos üzemeltetési feltételei nem sérültek.
Szaratovban péntekről szombatra virradóra két többemeletes lakóház sérült meg ukrán dróntámadás következtében. Egy sebesült nőt kórházba kellett vinni, továbbá a város repterének forgalmát átmenetileg felfüggesztették.
Az orosz védelmi minisztérium szombat reggel közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 149 ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg az orosz légtérben. A régiók közül a legerősebb támadás a rosztovit érte, ahol is negyven drónt semmisítettek meg.
