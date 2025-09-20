Ft
Ukrán drónok támadták a zaporizzsjai atomlétesítményt

2025. szeptember 20. 13:33

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szakértőit is ki kellett menekíteni a területről.

2025. szeptember 20. 13:33
Két ukrán drón a zaporizzsjai atomerőmű oktatóközpontja felett robbant fel a létesítmény elleni újabb támadásban – közölte az erőmű sajtószolgálata szombaton a Telegram-csatornán, az Index cikke szerint.

A közleményben tudatták, hogy pénteken az oktató- és gyakorlóközpont épületét, a G épületet lőtték, a támadást legkevesebb három pilóta nélküli repülőgép hajtotta végre. Kettő közülük az épület tetőszerkezete felett robbant fel. Az erőmű személyzetéből senki sem sérült meg. 

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek a támadás idején a zaporizzsjai atomerőmű oktatóközpontjában tartózkodó szakértőit azonnal evakuálták, és most biztonságos helyen vannak

 – állt a közleményben.

A tájékoztató alapján az erőműben nem keletkezett kritikus károsodás, a sugárzási háttér az iparterületen és a környező övezetben a normális határértéken belül van, és az erőmű blokkjainak biztonságos üzemeltetési feltételei nem sérültek.

Szaratovban péntekről szombatra virradóra két többemeletes lakóház sérült meg ukrán dróntámadás következtében. Egy sebesült nőt kórházba kellett vinni, továbbá a város repterének forgalmát átmenetileg felfüggesztették.

Az orosz védelmi minisztérium szombat reggel közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 149 ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg az orosz légtérben. A régiók közül a legerősebb támadás a rosztovit érte, ahol is negyven drónt semmisítettek meg.

Nyitókép: Olga MALTSEVA / AFP

akitiosz
2025. szeptember 20. 14:50
Ez mire jó? Ezzel mit akar Ukrajna elérni? Az ilyen támadásoknak katonai értéke nincsen, az erőmű nem üzemel.
troppauer-humer
2025. szeptember 20. 14:24
Atomerőművet megtámadni vagy csak fenyegetni ilyen támadással, az ENSZ alapokmányába ütközik.
Dorset Naga
2025. szeptember 20. 13:47
Náci, szar terroristák.
