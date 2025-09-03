Fico kijelölte a helyszínt: a magyar határhoz közel akar találkozni Zelenszkijjel

Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke éles kritikával illette Ukrajna energiainfrastruktúrára mért támadásait a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott keddi megbeszélése után. A sajtónyilatkozatában megerősítette, hogy pénteken Ungváron, a szlovák határ közelében találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és a találkozón napirendre kívánja tűzni az ügyet – írja az Újszó.

Mint mondta:

Nagyon élesen reagálunk a kőolajvezeték ellen intézett támadásokra.”

Hozzátette: „Pénteken Ungváron találkozom az ukrán elnökkel, és nagyon komolyan fel fogom tenni ezt a kérdést, mert nem lehet ilyen módon támadni a Szlovákia számára létfontosságú infrastruktúrát.”