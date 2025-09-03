Ft
09. 03.
szerda
Volodimir Zelenkszij Robert Fico Ukrajna Szlovákia

Fico kijelölte a helyszínt: a magyar határhoz közel akar találkozni Zelenszkijjel

2025. szeptember 03. 11:39

Szlovákia miniszterelnöke leszögezte, beszélni akar az ukrán elnökkel a kőolajvezetékre mért támadásokról.

2025. szeptember 03. 11:39
null

Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke éles kritikával illette Ukrajna energiainfrastruktúrára mért támadásait a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott keddi megbeszélése után. A sajtónyilatkozatában megerősítette, hogy pénteken Ungváron, a szlovák határ közelében találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és a találkozón napirendre kívánja tűzni az ügyet – írja az Újszó

Mint mondta: 

Nagyon élesen reagálunk a kőolajvezeték ellen intézett támadásokra.”

Hozzátette: „Pénteken Ungváron találkozom az ukrán elnökkel, és nagyon komolyan fel fogom tenni ezt a kérdést, mert nem lehet ilyen módon támadni a Szlovákia számára létfontosságú infrastruktúrát.”

A megbeszélés során Fico az Európai Unió döntéseit is bírálta, és kifejezte szándékát a szlovák–orosz kapcsolatok helyreállítására. „Nem értem az EU egyes döntéseit, ezért szeretném ezen a találkozón nagyon nyíltan elmondani, hogy rendkívül fontos számunkra a Szlovákia és Oroszország közötti kapcsolatok normalizálása” – hangsúlyozta a miniszterelnök. 

Ezzel világossá tette, hogy Szlovákia külpolitikai irányvonala több szempontból eltér az uniós fősodortól.

Fico kiemelte, hogy Pozsony továbbra is együtt kíván működni Moszkvával az energetikai szektorban, különös tekintettel a kőolaj- és földgázellátásra. A TurkStream gázvezeték kapcsán megjegyezte:

Ami a TurkStream-en keresztül érkező gázt illeti, fokozatosan növekszik a mennyiség, lassan eléri az évi négymilliárd köbmétert.”

A kijelentés alátámasztja Szlovákia elkötelezettségét az orosz energiahordozók iránt, miközben a térségben egyre feszültebbé válik az infrastruktúra biztonságának kérdése.

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov

Dixtroy
2025. szeptember 03. 13:15
Van egy szlovák strand a Tiszán, az ukrán hármashatárnál, mert hát nekik is kellett adni belőle, csobbanjatok egyet aztán pofázzátok meg a dolgokat! Én Fico helyében sokat nem várnék a dologtól.
Gubbio
2025. szeptember 03. 12:51 Szerkesztve
Szóval magyar föld alatt fog égni a talpuk. Amúgy Fico, amikor a Pillanat fontos lett volna - mégis mindent, mint a birka, aláírt Brüsszelben. Pl. Ukrajna hipotetikus "társulási" szerződését az EU-val.
rejszmano
2025. szeptember 03. 12:20
Ha két szomszédos szláv ország vezetője egyeztet, abból mi mindig jól jövünk ki. Ja nem.
Obsitos Technikus
2025. szeptember 03. 12:16
Nem lehetne feltámasztani fél napra Gavrilo Principet?
