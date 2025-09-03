Fico kijelölte a helyszínt: a magyar határhoz közel akar találkozni Zelenszkijjel

Putyin megüzente Magyarországnak és Szlovákiának: ezt kellene tenniük Ukrajnával
Zelenszkij nem fog örülni.
Szlovákia miniszterelnöke leszögezte, beszélni akar az ukrán elnökkel a kőolajvezetékre mért támadásokról.
Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke éles kritikával illette Ukrajna energiainfrastruktúrára mért támadásait a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott keddi megbeszélése után. A sajtónyilatkozatában megerősítette, hogy pénteken Ungváron, a szlovák határ közelében találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és a találkozón napirendre kívánja tűzni az ügyet – írja az Újszó.
Mint mondta:
Nagyon élesen reagálunk a kőolajvezeték ellen intézett támadásokra.”
Hozzátette: „Pénteken Ungváron találkozom az ukrán elnökkel, és nagyon komolyan fel fogom tenni ezt a kérdést, mert nem lehet ilyen módon támadni a Szlovákia számára létfontosságú infrastruktúrát.”
A megbeszélés során Fico az Európai Unió döntéseit is bírálta, és kifejezte szándékát a szlovák–orosz kapcsolatok helyreállítására. „Nem értem az EU egyes döntéseit, ezért szeretném ezen a találkozón nagyon nyíltan elmondani, hogy rendkívül fontos számunkra a Szlovákia és Oroszország közötti kapcsolatok normalizálása” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Ezzel világossá tette, hogy Szlovákia külpolitikai irányvonala több szempontból eltér az uniós fősodortól.
Fico kiemelte, hogy Pozsony továbbra is együtt kíván működni Moszkvával az energetikai szektorban, különös tekintettel a kőolaj- és földgázellátásra. A TurkStream gázvezeték kapcsán megjegyezte:
Ami a TurkStream-en keresztül érkező gázt illeti, fokozatosan növekszik a mennyiség, lassan eléri az évi négymilliárd köbmétert.”
A kijelentés alátámasztja Szlovákia elkötelezettségét az orosz energiahordozók iránt, miközben a térségben egyre feszültebbé válik az infrastruktúra biztonságának kérdése.
A szlovák elnök pénteken személyesen adja át az orosz elnök üzenetét az ukrán elnöknek.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov