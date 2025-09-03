Fico Putyintól hoz sorsfordító üzenetet Volodimir Zelenszkijnek

A Világgazdaság arról ír, hogy

Vlagyimir Putyin és Robert Fico négyszemközt is tárgyalt Pekingben.

Robert Fico szlovák miniszterelnök a Facebook-oldalán számolt be kínai látogatásáról és kiemelte: az orosz államfővel nemcsak a hivatalos program keretében tárgyalt, hanem közel egy órán keresztül négyszemközt is egyeztetett, főként az orosz-ukrán háború kapcsán – erről a Magyar Nemzet is írt.

„Putyin elnök tájékoztatott az alaszkai tárgyalásról Donald Trump amerikai elnökkel, valamint a katonai konfliktus befejezésének kilátásairól.

A fontos beszélgetésből több következtetést és üzenetet vontam le, amelyeket pénteken át kívánok adni Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek”

– írta Fico.

Az ukrán hadsereg támadásai a Barátság olajvezeték ellen ellentmondanak Szlovákia nemzeti érdekeinek,

és nem szolgálják Ukrajna érdekeit sem – jelentette ki ugyanakkor Juraj Blanar szlovák külügyminiszter. „A lényeg az, hogy a Slovnaft üzem, amely a Barátság olajvezetéken áramló orosz olajat dolgozza fel, termékeket, benzint vagy dízelt állít elő, és jelenleg Ukrajna fontos dízelszállítója” –hangsúlyozta.