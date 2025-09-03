Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Robert Fico Barátság kőolajvezeték Vlagyimir Putyin Szlovákia

Fico Putyintól hoz sorsfordító üzenetet Volodimir Zelenszkijnek

2025. szeptember 03. 08:44

A szlovák elnök pénteken személyesen adja át az orosz elnök üzenetét az ukrán elnöknek.

2025. szeptember 03. 08:44
null

A Világgazdaság arról ír, hogy 

Vlagyimir Putyin és Robert Fico négyszemközt is tárgyalt Pekingben. 

Robert Fico szlovák miniszterelnök a Facebook-oldalán számolt be kínai látogatásáról és kiemelte: az orosz államfővel nemcsak a hivatalos program keretében tárgyalt, hanem közel egy órán keresztül négyszemközt is egyeztetett, főként az orosz-ukrán háború kapcsán – erről a Magyar Nemzet is írt.

„Putyin elnök tájékoztatott az alaszkai tárgyalásról Donald Trump amerikai elnökkel, valamint a katonai konfliktus befejezésének kilátásairól. 

A fontos beszélgetésből több következtetést és üzenetet vontam le, amelyeket pénteken át kívánok adni Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek” 

– írta Fico.

Az ukrán hadsereg támadásai a Barátság olajvezeték ellen ellentmondanak Szlovákia nemzeti érdekeinek, 

és nem szolgálják Ukrajna érdekeit sem – jelentette ki ugyanakkor Juraj Blanar szlovák külügyminiszter. „A lényeg az, hogy a Slovnaft üzem, amely a Barátság olajvezetéken áramló orosz olajat dolgozza fel, termékeket, benzint vagy dízelt állít elő, és jelenleg Ukrajna fontos dízelszállítója” –hangsúlyozta.  

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyellek-4
2025. szeptember 03. 10:08
Jelenleg szállítója,holnap már nem biztos.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. szeptember 03. 09:33
Fico übereli Orbánt. De azóta több ezer halott lett😭😭😭
Válasz erre
0
0
fogas paduc
2025. szeptember 03. 09:10
Na, amit ez kapni fog Ursula van Méglejjebbtő!
Válasz erre
1
0
Ergit
2025. szeptember 03. 09:06
Trump a Béke Nobel-díjra pályázik, bár Orbán Viktor is megérdemelné, DE szerintem Zselé fogja megkapni, amikor abba marad a háború....
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!