A Kárpáthír az ukrán sajtóra hivatkozva arról ír, hogy Ukrajna augusztus 31-i adatok szerint

6,5 milliárd köbméter szabadon felhasználható földgáz készlettel rendelkezik, ami jelentősen elmarad a 2024-es szinttől.

Az ország a fűtési szezon előtt komoly gázhiánnyal néz szembe, miközben az európai uniós import volumene is csökkent, írják. Mint kiderült, az előző fűtési szezon kezdetén a teljes gázkészlet meghaladta a 13 milliárd köbmétert, amelyből több mint 8,2 milliárd köbméter volt a gyorsan kitermelhető, szabadon felhasználható mennyiség, miközben a stabil téli ellátáshoz Ukrajnának körülbelül 10 milliárd köbméter szabadon felhasználható földgázra van szüksége.

Hangsúlyozzák:

a földgázszállításban Magyarország és Szlovákia megőrizte vezető szerepét, hiszen az augusztusi import 63,5 százaléka ebből a két országból érkezett.

Ennek fényében

különösen megdöbbentő, hogy Ukrajna a magyar lakosság energiaellátásáért felelős különböző vezetékeket támadja, vagyis az őt etető kézbe harap, miközben az Európai Bizottság tétlenül nézi a történteket.

Kijev augusztusban 20 százalékkal csökkentette a földgázimportot az Európai Unióból júliushoz képest, ez 160 millió köbméteres visszaesést jelent az európai árak csökkenése ellenére – írják.