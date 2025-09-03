Ft
09. 03.
szerda
Ukrajna gázkészlet gázellátás Szlovákia

Durva földgázhiányról írnak: Magyarországtól és Szlovákiától hangos az ukrán sajtó

2025. szeptember 03. 06:29

Ukrajna az őt etető kézbe harap.

2025. szeptember 03. 06:29
null

A Kárpáthír az ukrán sajtóra hivatkozva arról ír, hogy Ukrajna augusztus 31-i adatok szerint 

6,5 milliárd köbméter szabadon felhasználható földgáz készlettel rendelkezik, ami jelentősen elmarad a 2024-es szinttől.

 Az ország a fűtési szezon előtt komoly gázhiánnyal néz szembe, miközben az európai uniós import volumene is csökkent, írják. Mint kiderült, az előző fűtési szezon kezdetén a teljes gázkészlet meghaladta a 13 milliárd köbmétert, amelyből több mint 8,2 milliárd köbméter volt a gyorsan kitermelhető, szabadon felhasználható mennyiség, miközben a stabil téli ellátáshoz Ukrajnának körülbelül 10 milliárd köbméter szabadon felhasználható földgázra van szüksége.

Hangsúlyozzák: 

a földgázszállításban Magyarország és Szlovákia megőrizte vezető szerepét, hiszen az augusztusi import 63,5 százaléka ebből a két országból érkezett. 

Ennek fényében 

különösen megdöbbentő, hogy Ukrajna a magyar lakosság energiaellátásáért felelős különböző vezetékeket támadja, vagyis az őt etető kézbe harap, miközben az Európai Bizottság tétlenül nézi a történteket.

Kijev augusztusban 20 százalékkal csökkentette a földgázimportot az Európai Unióból júliushoz képest, ez 160 millió köbméteres visszaesést jelent az európai árak csökkenése ellenére – írják.

Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

 

