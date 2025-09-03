Putyin megüzente Magyarországnak és Szlovákiának: ezt kellene tenniük Ukrajnával

Már csak néhány órájuk maradt az ukránoknak – a Mol előre figyelmeztette őket a következményekre
Ez nem fenyegetés, ez tény, s mindezt az ukrán kollégák is tudják, ugyanis mást nem tudnak csinálni – fogalmazott Hernádi Zsolt.
Vlagyimir Putyin azt javasolja a kelet-európai országoknak, hogy zárják el az Ukrajnába irányuló gáz és áramellátást, válaszul az ukrán hadsereg európai energetikai infrastruktúrákat ért támadásaira.
Vlagyimir Putyin orosz elnök a szlovák miniszterelnökkel, Robert Ficóval folytatott tárgyaláson javasolta, hogy Kelet-Európa államai – köztük Szlovákia és Magyarország – zárják el az Ukrajnába irányuló gáz és áramellátást, válaszul az ukrán hadsereg európai energetikai infrastruktúrákat ért támadásaira – írja a Kommerszant.
A cikk szerint
Fico hangsúlyozta, nem helyes infrastrukturális célpontokat támadni, ezt felveti Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknél is.
A beszámoló kiemeli, augusztusban többször leállt a Barátság kőolajvezeték magyarországi és szlovákiai ellátása ukrán csapások miatt, Budapest és Pozsony emiatt Brüsszelhez fordultak védelemért, ám egyelőre úgy tűnik, hiába.
