Putyin megüzente Magyarországnak és Szlovákiának: ezt kellene tenniük Ukrajnával

Vlagyimir Putyin orosz elnök a szlovák miniszterelnökkel, Robert Ficóval folytatott tárgyaláson javasolta, hogy Kelet-Európa államai – köztük Szlovákia és Magyarország – zárják el az Ukrajnába irányuló gáz és áramellátást, válaszul az ukrán hadsereg európai energetikai infrastruktúrákat ért támadásaira – írja a Kommerszant.

A cikk szerint

Fico hangsúlyozta, nem helyes infrastrukturális célpontokat támadni, ezt felveti Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknél is.

A beszámoló kiemeli, augusztusban többször leállt a Barátság kőolajvezeték magyarországi és szlovákiai ellátása ukrán csapások miatt, Budapest és Pozsony emiatt Brüsszelhez fordultak védelemért, ám egyelőre úgy tűnik, hiába.