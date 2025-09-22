Ft
09. 22.
hétfő
09. 22.
hétfő
Lengyelország fenyegetés Donald Tusk

Donald Tusk megpróbált nagyon keményen fenyegetőzni, de nem jött össze neki

2025. szeptember 22. 14:51

A lengyel kormányfő megadta a kilövési engedélyt, majd tétovázni kezdett.

2025. szeptember 22. 14:51
null

Donald Tusk lengyel kormányfő kijelentette egy sajtótájékoztatón, hogy Lengyelország nem fog habozni, és mindent lelő, ami „megsérti a területüket és átrepül Lengyelország felett” – írja a The Guardian.

Azt azért hozzátette, hogy a nem egyértelmű esetekben óvatosabban fognak eljárni

„Amikor olyan nem teljesen egyértelmű helyzetekkel foglalkozunk, mint például az orosz vadászgépek nemrégiben végrehajtott repülése a Petrobaltic platform felett (...), kétszer is meg kell gondolni, mielőtt olyan lépésekről döntünk, amelyek egy nagyon akut konfliktust válthatnak ki” – mondta.

Tusk a harcos elhivatottságot tovább enyhítette, mikor reményének adott hangot, miszerint Lengyelország nem marad magára konfliktus esetén, és „minden szövetséges pontosan ugyanúgy fog reagálni” a légtér megsértésére, mint ők.

Csak nehogy megint benézzék

A dolog előzménye, hogy szeptember 9-éről 10-ére virradó éjszakán az Ukrajnát támadó orosz drónok többször is megsértették a lengyel légteret. Évtizedek óta ez volt a NATO-térség legsúlyosabb biztonsági incidense.  A lengyel légierő – NATO-szövetségeseivel együtt – először alkalmazott fegyvert saját területe védelmében. A drónokat ugyan sikerült megsemmisíteni, de a művelet következtében, mint most kiderült, egy F–16-os rakétája tévedésből civil célpontot ért.

Később Donald Tusk kormánya csúnyán hoppon maradt, mikor kiderült, hogy nem orosz drón, hanem egy lengyel vadászgép által kilőtt rakéta rongálta meg a lublini vajdaságban található Wyryki település egyik lakóházát. A botrány amiatt robbant ki, hogy a lengyel kormány eredetileg azt sugallta, hogy egy, az orosz támadás következtében lezuhant drón okozta a károkat. A Rzeczpospolita keddi cikke azonban bebizonyította, hogy „baráti tűz” volt a felelős.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

eljolesz
2025. szeptember 22. 16:12
"Évtizedek óta ez volt a NATO-térség legsúlyosabb biztonsági incidense. " -ezt értem. Szóval akkor az a Puccsrán drón, amelyik a Románia-Magyarország-Horvátország túraútvonal végén lepottyant, az nem biztonsági incidens volt, hanem nem hivatalos baráti látogatás. :) Csak mert az 3 nato ország légterébe hatolt be, ráadásul nálunk az atomerőmű is útba eshetett.
Válasz erre
1
0
auditorium
2025. szeptember 22. 15:59
A nemzetközi média nem nagyon foglalkozott a nem orosz drón pusztitásával. Csupán egy ház megrongált padlását láttuk napokig. Azért azt is tegyük hozzá, h. Tr. kijelentette, "nem örül annak, amit Puty. csinál ", de ezentúl a litván,lett és észteknek nem ad Patriot légvédelmi rakétákat, mert - úgymond - nekik is szükségük van rá. Ezek után talán meggondolja a dolgot tusk kolega.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. szeptember 22. 15:51
Tordai még jobb...A gyűlölet dalnokai......
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
•••
2025. szeptember 22. 15:51 Szerkesztve
"Ugyan!" Mi a faszt kellene "megvédeni", amikor nincs már olyasmi, hogy "szuverenitás"! Ezt megmondta Darth Weber, szóval ez így van és punktum! Se a ti szuverenitásotok nem létezik tehát, se Ukrajna szuverenitása. Ennek ellenére a hülyék öntik oda más pénzét, hogy harcoljon és "védje meg" a nem is létező szuverenitását...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!