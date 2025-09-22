Donald Tusk megpróbált nagyon keményen fenyegetőzni, de nem jött össze neki

Donald Tusk lengyel kormányfő kijelentette egy sajtótájékoztatón, hogy Lengyelország nem fog habozni, és mindent lelő, ami „megsérti a területüket és átrepül Lengyelország felett” – írja a The Guardian.

Azt azért hozzátette, hogy a nem egyértelmű esetekben óvatosabban fognak eljárni

„Amikor olyan nem teljesen egyértelmű helyzetekkel foglalkozunk, mint például az orosz vadászgépek nemrégiben végrehajtott repülése a Petrobaltic platform felett (...), kétszer is meg kell gondolni, mielőtt olyan lépésekről döntünk, amelyek egy nagyon akut konfliktust válthatnak ki” – mondta.

Tusk a harcos elhivatottságot tovább enyhítette, mikor reményének adott hangot, miszerint Lengyelország nem marad magára konfliktus esetén, és „minden szövetséges pontosan ugyanúgy fog reagálni” a légtér megsértésére, mint ők.

Csak nehogy megint benézzék