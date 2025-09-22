Donald Tusk megpróbált nagyon keményen fenyegetőzni, de nem jött össze neki

Világbotrány lett a baloldali kamuból: mégsem az oroszok voltak
Nemcsak belpolitikailag, de a nemzetközi porondon is kínos helyzetbe kerültek a liberálisok.
A lengyel kormányfő megadta a kilövési engedélyt, majd tétovázni kezdett.
Donald Tusk lengyel kormányfő kijelentette egy sajtótájékoztatón, hogy Lengyelország nem fog habozni, és mindent lelő, ami „megsérti a területüket és átrepül Lengyelország felett” – írja a The Guardian.
Azt azért hozzátette, hogy a nem egyértelmű esetekben óvatosabban fognak eljárni
„Amikor olyan nem teljesen egyértelmű helyzetekkel foglalkozunk, mint például az orosz vadászgépek nemrégiben végrehajtott repülése a Petrobaltic platform felett (...), kétszer is meg kell gondolni, mielőtt olyan lépésekről döntünk, amelyek egy nagyon akut konfliktust válthatnak ki” – mondta.
Tusk a harcos elhivatottságot tovább enyhítette, mikor reményének adott hangot, miszerint Lengyelország nem marad magára konfliktus esetén, és „minden szövetséges pontosan ugyanúgy fog reagálni” a légtér megsértésére, mint ők.
A dolog előzménye, hogy szeptember 9-éről 10-ére virradó éjszakán az Ukrajnát támadó orosz drónok többször is megsértették a lengyel légteret. Évtizedek óta ez volt a NATO-térség legsúlyosabb biztonsági incidense. A lengyel légierő – NATO-szövetségeseivel együtt – először alkalmazott fegyvert saját területe védelmében. A drónokat ugyan sikerült megsemmisíteni, de a művelet következtében, mint most kiderült, egy F–16-os rakétája tévedésből civil célpontot ért.
Később Donald Tusk kormánya csúnyán hoppon maradt, mikor kiderült, hogy nem orosz drón, hanem egy lengyel vadászgép által kilőtt rakéta rongálta meg a lublini vajdaságban található Wyryki település egyik lakóházát. A botrány amiatt robbant ki, hogy a lengyel kormány eredetileg azt sugallta, hogy egy, az orosz támadás következtében lezuhant drón okozta a károkat. A Rzeczpospolita keddi cikke azonban bebizonyította, hogy „baráti tűz” volt a felelős.
