Világbotrány lett a baloldali kamuból: mégsem az oroszok voltak

2025. szeptember 18. 17:52

Nemcsak belpolitikailag, de a nemzetközi porondon is kínos helyzetbe kerültek a liberálisok.

2025. szeptember 18. 17:52
null

Hatalmas diplomáciai és katonai blamába szaladt bele Donald Tusk kormánya: kiderült, hogy nem orosz drón, hanem egy lengyel vadászgép által kilőtt rakéta rongálta meg a lublini vajdaságban található Wyryki település egyik lakóházát – számolt be az RMF24.

Tomasz Siemoniak, a különleges szolgálatokért felelős miniszter nyíltan elismerte:

Minden arra utal, hogy ez egy rakéta volt, amelyet a mi repülőgépünk lőtt ki Lengyelország védelmében, hazánk és állampolgáraink védelmében.”

A szeptember 9-éről 10-ére virradó éjszakán az Ukrajnát támadó orosz drónok többször is megsértették a lengyel légteret.

A lengyel légierő – NATO-szövetségeseivel együtt – először alkalmazott fegyvert saját területe védelmében. A drónokat ugyan sikerült megsemmisíteni, de a művelet következtében, mint most kiderült,

egy F–16-os rakétája tévedésből civil célpontot ért.

A ház teteje és falai megsérültek, egy személyautó is használhatatlanná vált. Az építésügyi hatóság azonban megállapította, hogy az ingatlan alsó szintje továbbra is lakható.

A botrány amiatt robbant ki, hogy a lengyel kormány eredetileg azt sugallta, hogy egy, az orosz támadás következtében lezuhant drón okozta a károkat.

A Rzeczpospolita keddi cikke azonban belbiztonsági forrásokra hivatkozva lerántott a leplet a valóságról:valójában „baráti tűz” volt a felelős.

Ezt erősítette meg másnap Siemoniak is a TVN24-ben, aki ugyanakkor hozzátette:

a vizsgálat még tart, a drónok és a rakéta maradványait szakértők elemzik.

A miniszter igyekezett csillapítani a kedélyeket, hangsúlyozva, hogy a hadsereg megtéríti a családot ért anyagi károkat.

Teljesen abszurd kétségbe vonni a hadsereg iránti bizalmat”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a közvélemény-kutatások szerint a lengyelek 94 százaléka továbbra is bízik a fegyveres erőkben.

Az ügy azonban komoly politikai következményekkel járhat. Az ellenzék szerint a Tusk-kormány félrevezette a közvéleményt, amikor azonnal Moszkvát hibáztatta, ahelyett hogy nyíltan vállalta volna a felelősséget a NATO-művelet mellékhatásaiért.

Az RMF24 szerint a történtek rámutatnak: a szövetségesek döntései közvetlen kockázatot jelentenek a lengyel civilekre is.

***

Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Vjacseszlav Prokofjev

