Világbotrány lett a baloldali kamuból: mégsem az oroszok voltak

A lengyel légierő – NATO-szövetségeseivel együtt – először alkalmazott fegyvert saját területe védelmében. A drónokat ugyan sikerült megsemmisíteni, de a művelet következtében, mint most kiderült,

egy F–16-os rakétája tévedésből civil célpontot ért.

A ház teteje és falai megsérültek, egy személyautó is használhatatlanná vált. Az építésügyi hatóság azonban megállapította, hogy az ingatlan alsó szintje továbbra is lakható.

A botrány amiatt robbant ki, hogy a lengyel kormány eredetileg azt sugallta, hogy egy, az orosz támadás következtében lezuhant drón okozta a károkat.

A Rzeczpospolita keddi cikke azonban belbiztonsági forrásokra hivatkozva lerántott a leplet a valóságról:valójában „baráti tűz” volt a felelős.