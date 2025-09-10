A Kárpáthír arról ír ukrán forrásra hivatkozva, hogy Ukrajnának az év végéig mintegy 300 milliárd hrivnya hiánnyal kell szembenéznie a védelmi kiadások terén. A nemzetközi segély csak polgári célokra használható fel, miközben

a belső bevételek nem fedezik a fegyveres erők finanszírozási igényeit,

írják.

Mint kiderült, a nemzetközi partnerektől érkező támogatásokat tilos katonai célokra fordítani.

A védelmi kiadások növekedésének egyik oka a fegyver- és lőszerbeszerzések finanszírozási igénye. Emellett