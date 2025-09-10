Tegnap Ukrajna, ma Lengyelország, holnap mi, magyarok lehetünk a következők
Már az elhunytaknak járó pénzzel is ügyeskednének az ukránok.
A Kárpáthír arról ír ukrán forrásra hivatkozva, hogy Ukrajnának az év végéig mintegy 300 milliárd hrivnya hiánnyal kell szembenéznie a védelmi kiadások terén. A nemzetközi segély csak polgári célokra használható fel, miközben
a belső bevételek nem fedezik a fegyveres erők finanszírozási igényeit,
írják.
Mint kiderült, a nemzetközi partnerektől érkező támogatásokat tilos katonai célokra fordítani.
A védelmi kiadások növekedésének egyik oka a fegyver- és lőszerbeszerzések finanszírozási igénye. Emellett
jelentősen megemelkedtek az elesett katonák családjainak járó, 15 millió hrivnyás egyszeri juttatásra fordított kiadások is
– írják.
Kapcsolódó vélemény
Kijev kormányzati központja még 99 százalékban ép, és a Dnyeper hidak is azok egy kivételével.
A kormány emiatt változtatott: míg korábban a kezdeti 3 millió hrivnya után a fennmaradó összeget 40 hónap alatt fizették ki, ezt az időszakot 80 hónapra hosszabbították meg. A forrás szerint a kormány egy olyan törvényjavaslatot is mérlegel, amely lehetővé tenné, hogy az eltűntnek nyilvánított, majd később elhunytnak minősített katonáknak addig folyósított illetményt levonják a 15 milliós juttatásból, tudjuk meg.
A cél emellett az, hogy feloldják a nemzetközi segélyek katonai felhasználására vonatkozó tilalmat.
Példaként Nagy-Britannia hozzájárulását említik, amelynek egy részét már most is fegyvervásárlásra fordíthatja az ukrán költségvetés.
