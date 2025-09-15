„Aggódunk értetek!” – Orbán Viktor üzenete a svédeknek a jogállamuk összeomlásáról

A magyar miniszterelnök most még élesebb szavakkal illette a svéd kormányzást,
és a „tradicionális értékek elhagyását” valamint a „gyenge kormányzást” tette felelőssé a kialakult helyzetért, ami szerinte „barbársághoz” vezetett.
Orbán a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a jogállam elsődleges feladata az állampolgárok biztonságának garantálása. Ha ezt a célt nem sikerül elérni, és a bűnözői hálózatok kiskorú lányokat használnak fel gyilkosságok elkövetésére,
akkor a jogállam „halott”.
A miniszterelnök bejegyzésének üzenete egyértelmű: a magyar kormány továbbra sem fogja elfogadni a svéd kormány kritikáját, de a skandináv ország bnépével szolidáris.