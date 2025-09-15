„Aggódunk értetek!” – Orbán Viktor üzenete a svédeknek a jogállamuk összeomlásáról

A svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson a közösségi médiában reagált, és „felháborító hazugságnak” minősítette Orbán állításait.

Kristersson azt sugallta, hogy Orbán kétségbeesetten próbálja elterelni a figyelmet a saját országában zajló, a jogállamot lebontó folyamatokról, különösen a közelgő magyar választások előtt.

A svéd miniszterelnök azonban nem szolgált érdemi cáfolattal a magyar kormányfő által felhozott, súlyos vádakra.