Svédország jogállam gyilkosság Orbán Viktor

„Aggódunk értetek!” – Orbán Viktor üzenete a svédeknek a jogállamuk összeomlásáról

2025. szeptember 15. 14:46

A magyar miniszterelnök a közösségi médián keresztül üzente meg a skandináv ország népének, hogy nyugtalankodik, miután szerinte a gyenge kormányzás és a hagyományos értékek feladása miatt barbárság gyökeresedett meg az országban.

2025. szeptember 15. 14:46
null

Közösségi médiás adok-kapok alakult ki, miután Orbán Viktor magyar miniszterelnök élesen bírálta a svédorszgi migráns-hátterű bűnözést.

Sátoraljaújhelyen, a Harcosok Klubjának edzőtáborában Orbán lesújtó képet festett Svédországról. 

Egy statisztikára hivatkozva azt állította, hogy a skandináv országban bűnözői hálózatok gyerekeket, sőt, fiatalkorú lányokat használnak fel gyilkosságokra, tudva, hogy a gyenge jogrendszer nem fogja őket megbüntetni. 

A miniszterelnök szerint ez a helyzet a svéd állam összeomlását jelzi, és felhívta a figyelmet a kettős mércére, miszerint Svédország másokat oktat ki jogállamiságból, miközben saját rendszere csődöt mondott.

A svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson a közösségi médiában reagált, és „felháborító hazugságnak” minősítette Orbán állításait. 

Kristersson azt sugallta, hogy Orbán kétségbeesetten próbálja elterelni a figyelmet a saját országában zajló, a jogállamot lebontó folyamatokról, különösen a közelgő magyar választások előtt. 

A svéd miniszterelnök azonban nem szolgált érdemi cáfolattal a magyar kormányfő által felhozott, súlyos vádakra.

Orbán Viktor azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és újabb üzenetet tett közzé az X-en, ezúttal közvetlenül reagálva Kristersson bejegyzésére. 

A magyar miniszterelnök most még élesebb szavakkal illette a svéd kormányzást,

és a „tradicionális értékek elhagyását” valamint a „gyenge kormányzást” tette felelőssé a kialakult helyzetért, ami szerinte „barbársághoz” vezetett.

Orbán a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a jogállam elsődleges feladata az állampolgárok biztonságának garantálása. Ha ezt a célt nem sikerül elérni, és a bűnözői hálózatok kiskorú lányokat használnak fel gyilkosságok elkövetésére, 

akkor a jogállam „halott”. 

A miniszterelnök bejegyzésének üzenete egyértelmű: a magyar kormány továbbra sem fogja elfogadni a svéd kormány kritikáját, de a skandináv ország bnépével szolidáris.

„A hagyományos értékek elhagyása, a józan ész elhanyagolása és a gyenge kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság vert gyökeret Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában. Bűnözői bandák kiskorú lányokat használnak gyilkosságok elkövetésére.

A jogállam feladata, hogy garantálja az emberek biztonságát. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállam halott.

Svédország a barátunk, a svéd nép pedig nagyszerű és nemes nemzet.


Aggódunk értetek!

Isten áldja Svédországot!” 

– írta a miniszterelnök az X közösségi felületén.

Nyitókép: Fredrik SANDBERG / AFP

