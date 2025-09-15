Ft
Orbán Viktor rámutatott: miközben a svédek a jogállamiságról oktatják Magyarországot, összeomlik az államuk (VIDEÓ)

2025. szeptember 15. 08:29

A kormányfő Sátoraljaújhelyen ismertette, hogy a skandináv országban bűnözői hálózatok gyerekeket használnak gyilkosként, tudva, hogy a rendszer nem ítéli el őket.

2025. szeptember 15. 08:29
null

Hatalmas érdeklődés mellett zajlott le a Harcosok Klubjának hétvégi edzőtábora Sátoraljaújhelyen. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet intézett a jelenlévőkhöz.

A kormányfő ebben többek között kitért a Svédországban uralkodó lesújtó közállapotokra is. Felhívta arra a figyelmet, hogy miközben a svéd kormány Magyarországot oktatja a jogállamiságról, miközben – a Die Welt egyik cikke szerint – 

bűnözői hálózatok svéd gyerekeket használnak gyilkosként, tudva, hogy a rendszer nem ítéli el őket.

„Egy ország, amelyet egykor rendre és biztonságra ismertek, most összeomlik

több mint 280 fiatalkorú lányt tartóztattak le gyilkosság miatt, 

a családok félelemben élnek” – ismertette a jelenlévőkkel Orbán Viktor. 

„Szívszorító. A svéd nép ennél sokkal jobbat érdemel!” – zárta gondolatait a miniszterelnök.

A vonatkozó bekezdést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

nogradi
2025. szeptember 15. 10:09
még egy csóri ország, ahol éhenfgagynak
bispora
2025. szeptember 15. 09:58
Ezt a kamut hogyan sikerült ennyire feltupírozni? Emberek, gondolkodjatok már: Svédországban 2024-ben 94 gyilkosságot jegyeznek a statisztikák- ez óriási zuhanás a 2023-as 120 esethez képest! A 17 éven aluli gyilkos migráns tinik száma a 0-2 szám körül valószínűsíthető!!! A kulcs az eredeti hír pongyolaságában van: ott a gyilkosságok mellett erőszakos bűncselekményben való részvételről beszéltek. A valóság felmutatása is elég lenne a migráció elleni érvekhez: Magyarországon 2024 ben 67 befejezett gyilkosság volt- nem tudom, mióta mérik ezt volt-e ennél kevesebb?
neszteklipschik
2025. szeptember 15. 09:49
A Tisza szavazók szerint ide is kellene pár millió arab meg afgán... "Mi baj történhet?" :-)
Leskelődő
2025. szeptember 15. 09:19
Tulajdonképpen az angliai paki lányerőszakoló bandák hírének napvilágra kerülése óta már nem nagyon tudok meglepődni. Azt szeretném csak megtudni, hogy a balos ideológiák hívei miben látják vajon a fejlődést az emberi történelemben, mikor a rabszolgaság pl. ma is létezik, sőt, mondhatni virágzik.
