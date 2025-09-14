„Egyre lelkesebb és magabiztosabb a jobboldal: Sátoraljaújhelyen a Fidesz megmutatta, hogy egy erős és összetartó politikai közösség áll mögötte, Orbán Viktort pedig rocksztárként fogadták. Gyorselemzés öt pontban!

1. ERŐS KÖZÖSSÉG A JOBBOLDALON: A Harcosok Klubja, majd a Digitális Polgári Körök létrehozása azt a célt szolgálta, hogy a jobboldali politikai közösség tagjai érezzék, nincsenek egyedül; sokan vannak, és ha összefognak, közösen dolgoznak a győzelemért, akkor a 2026-os választáson is a nemzeti oldal nyerhet. A mostani sátoraljaújhelyi táborban is megmutatták: erős közösség van a jobboldalon.

2. ORBÁN VIKTORT ROCKSZTÁRKÉNT FOGADTÁK: A táborban Orbán Viktor már szombat délután megérkezett, ahol kitörő örömmel fogadták; este a vacsoránál pedig alig győztek vele fotózkodni. Amellett, hogy a miniszterelnöknek is biztosan jólesik látni, sokan nagyon lelkesen támogatják, csattanós választ adott azokra a tiszás álhírekre, miszerint elszeparálja magát mindenkitől, és nem találkozik az átlagemberekkel.

3. ÉREZHETŐEN LELKESEBB A JOBBOLDAL: Az elmúlt hónapokban beindult a mozgósítás a nemzeti oldalon, Orbán Viktor is sokkal aktívabban kommunikál belpolitikai kérdésekben; emellett egyre több olyan rendezvény és esemény van, ami mozgósítja a jobboldalt. Ennek köszönhetően – ahogy azt a felmérések és a hétköznapi tapasztalatok is mutatják – a jobboldali szavazók lényegesen lelkesebbek és magabiztosabbak, mint tavasszal.