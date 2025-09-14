Ft
09. 14.
vasárnap
rocksztár jobboldal Magyar Péter Sátoraljaújhely Fidesz Orbán Viktor

Sátoraljaújhelyen Orbán Viktort rocksztárként fogadták

2025. szeptember 14. 10:40

A jobboldali szavazók lényegesen lelkesebbek és magabiztosabbak, mint tavasszal, a Tisza lendülete kifulladt.

2025. szeptember 14. 10:40
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Egyre lelkesebb és magabiztosabb a jobboldal: Sátoraljaújhelyen a Fidesz megmutatta, hogy egy erős és összetartó politikai közösség áll mögötte, Orbán Viktort pedig rocksztárként fogadták. Gyorselemzés öt pontban!

1. ERŐS KÖZÖSSÉG A JOBBOLDALON: A Harcosok Klubja, majd a Digitális Polgári Körök létrehozása azt a célt szolgálta, hogy a jobboldali politikai közösség tagjai érezzék, nincsenek egyedül; sokan vannak, és ha összefognak, közösen dolgoznak a győzelemért, akkor a 2026-os választáson is a nemzeti oldal nyerhet. A mostani sátoraljaújhelyi táborban is megmutatták: erős közösség van a jobboldalon.

2. ORBÁN VIKTORT ROCKSZTÁRKÉNT FOGADTÁK: A táborban Orbán Viktor már szombat délután megérkezett, ahol kitörő örömmel fogadták; este a vacsoránál pedig alig győztek vele fotózkodni. Amellett, hogy a miniszterelnöknek is biztosan jólesik látni, sokan nagyon lelkesen támogatják, csattanós választ adott azokra a tiszás álhírekre, miszerint elszeparálja magát mindenkitől, és nem találkozik az átlagemberekkel.

3. ÉREZHETŐEN LELKESEBB A JOBBOLDAL: Az elmúlt hónapokban beindult a mozgósítás a nemzeti oldalon, Orbán Viktor is sokkal aktívabban kommunikál belpolitikai kérdésekben; emellett egyre több olyan rendezvény és esemény van, ami mozgósítja a jobboldalt. Ennek köszönhetően – ahogy azt a felmérések és a hétköznapi tapasztalatok is mutatják – a jobboldali szavazók lényegesen lelkesebbek és magabiztosabbak, mint tavasszal.

4. MINDEKÖZBEN A TISZA KIFULLADÓBAN: Míg a Fidesz a választáshoz közeledve fokozza a szavazóinak aktivitását, addig Magyar Péter már szinte másfél éve olyan hangulatban tartja az ellenzéki közeget, mintha már másnap parlamenti választás lenne. Ezt nem lehet ilyen hosszú ideig fenntartani, így a Tisza lendülete érezhetően kifulladt. Előjöttek a belső konfliktusok, már tiszás véleményvezérek is éles kritikákat fogalmaznak meg, emellett egyre kevesebben jelennek meg Magyar Péter országjárásán, a felmérésekben is megállt a Tisza lendülete.

5. JÖVŐ HÉTEN JÖN AZ ERŐDEMONSTRÁCIÓ: Szeptember 20-án tartják a Digitális Polgári Körök első nagy találkozóját, amelyen várhatóan rengetegen jelennek majd meg. Ez egy hatalmas erődemonstráció lesz, melynek az ereje a Békemenethez hasonlítható és várhatóan újabb lendületet ad a nemzeti oldalnak.”

Nyitókép: Facebook

