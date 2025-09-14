„Micsoda éjszaka volt” – Orbán Viktor jelentkezett be az edzőtáborból

Szombaton és vasárnap tartják Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, ahová többszörös volt a túljelentkezés, írja a Magyar Nemzet.

A rendezvényen a résztvevők személyesen találkozhatnak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével.

Most Orbán Viktor kormányfő jelentkezett be az eseményről:

„Micsoda éjszaka volt”

– írta közösségi oldalán.