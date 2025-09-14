Ft
09. 14.
vasárnap
Orbán Balázs Menczer Tamás Edzőtábor Harcosok Klubja Sátoraljaújhely Lázár János Orbán Viktor

„Micsoda éjszaka volt” – Orbán Viktor jelentkezett be az edzőtáborból

2025. szeptember 14. 09:39

Sátoraljaújhelyen dübörgött a Harcosok Klubja első edzőtábora.

2025. szeptember 14. 09:39
null

Szombaton és vasárnap tartják Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, ahová többszörös volt a túljelentkezés, írja a Magyar Nemzet. 

A rendezvényen a résztvevők személyesen találkozhatnak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével.

Most Orbán Viktor kormányfő jelentkezett be az eseményről:

„Micsoda éjszaka volt” 

– írta közösségi oldalán.

ezredes-2
2025. szeptember 14. 11:14
fasza, ez (is) kell. A túlparti gyökerek, meg lemennek hidba. A blaha mértani középpontjában...
Válasz erre
0
0
herden100
2025. szeptember 14. 10:55
VÉGE VAN PETI. 😂
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. szeptember 14. 10:43
Z. APAD A TISZA!!! 💯❗👇😂🤣😅 "Újabb botrányos fejezetéhez érkezett a Tisza Párt nem túl sikeres országjárása, ezúttal is a megszorítócsomag tervét lebuktató Tarr Zoltán alelnök remekelt: „Egy jó házasságban is lemondunk a szuverenitásunk bizonyos részeiről és ezt nem zokogva, haját tépve teszi meg az ember, hanem óriási fesztivál, lagzi keretében” – a Magyar Nemzet szerint így érvelt egy pártrendezvényen az EP-képviselő amellett, hogy Magyarországnak fel kell adnia az önrendelkezés egy részét az Európai Unióban."
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2025. szeptember 14. 10:30 Szerkesztve
Z. Vérszagra gyűltek a szektás férgek!!!❗👎 A mocskolódáson, uszításon, gyűlölködésen kívül nincs más dolguk... Poloska hazaáruló bűnöző fattya erre uszít minden agyhalott zombit!!! Apad a tisza!!! 💯🤭❗👏👇
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!