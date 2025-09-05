Konstantin Eggert, az orosz származású újságíró, aki jelenleg a Deutsche Welle (DW) munkatársa, és a litvániai Vilniusban él, korábban a BBC orosz szolgálatának moszkvai irodáját vezette. Most az Euractiv oldalán publikált cikkében szinte kárörvendve elemzi, hogyan csúszik ki Oroszország kezei közül a Dél-Kaukázus feletti évszázados befolyása, miközben a Kreml egykori híve, Szergej Markov is váratlanul a rendszer célkeresztjébe kerül.

Eggert visszaemlékezése szerint a 2000-es évek elején, a BBC moszkvai irodájában Szergej Markov politikai elemzőként szinte bármilyen álláspontot kész volt képviselni, ha a honorárium megfelelő volt. Az akkoriban 50 dolláros BBC-s fellépési díjért Markov akár az azeri-örmény konfliktus bármelyik oldalát támogatta. Az évek során Markov a Kreml elkötelezett szószólójává vált.