09. 05.
péntek
kaukázus Örményország Oroszország Azerbajdzsán

A legjobb öröm a káröröm: az Euractiv orosz szerzője ujjong Oroszország csökkenő befolyása miatt

2025. szeptember 05. 14:42

Konstantin Eggert, az orosz származású újságíró szerint a Dél-Kaukázus lassan kiszabadul Oroszország árnyékából.

2025. szeptember 05. 14:42
null

Konstantin Eggert, az orosz származású újságíró, aki jelenleg a Deutsche Welle (DW) munkatársa, és a litvániai Vilniusban él, korábban a BBC orosz szolgálatának moszkvai irodáját vezette. Most az Euractiv oldalán publikált cikkében szinte kárörvendve elemzi, hogyan csúszik ki Oroszország kezei közül a Dél-Kaukázus feletti évszázados befolyása, miközben a Kreml egykori híve, Szergej Markov is váratlanul a rendszer célkeresztjébe kerül.

Eggert visszaemlékezése szerint a 2000-es évek elején, a BBC moszkvai irodájában Szergej Markov politikai elemzőként szinte bármilyen álláspontot kész volt képviselni, ha a honorárium megfelelő volt. Az akkoriban 50 dolláros BBC-s fellépési díjért Markov akár az azeri-örmény konfliktus bármelyik oldalát támogatta. Az évek során Markov a Kreml elkötelezett szószólójává vált.

Ám a közelmúltban váratlan fordulat történt: a Kreml „külföldi ügynöknek” minősítette Markovot, ami eddig csak Putyin-ellenes politikusokra, újságírókra és aktivistákra volt jellemző. Ez az első eset, hogy egy ilyen lojális figurát ér hasonló büntetés.

Miért fordult a Kreml saját embere ellen?

Eggert szerint a válasz Markov azerbajdzsáni kapcsolatában rejlik. Markov éveken át Ilham Alijev azeri elnök érdekeit népszerűsítette, amit Moszkva sokáig elnézett, hiszen Oroszország és Azerbajdzsán viszonya alapvetően jó volt. Az idők azonban változnak. Markov hirtelen kegyvesztése egyértelmű üzenet a moszkvai elitnek: Azerbajdzsán mostantól „ellenség”.

Eggert cikkében rámutat, hogy az Oroszország és Azerbajdzsán közötti kapcsolat soha nem volt egyszerű. Bár Oroszország évszázadokig dominálta a Dél-Kaukázust, Baku mindig is neheztelt Moszkva Örményországgal ápolt szoros kapcsolatára.

Ez évtizedeken át lehetetlenné tette, hogy Azerbajdzsán visszaszerezze a többségében örmények lakta Hegyi-Karabah régiót. Moszkva ugyanakkor gyanakvással figyelte Azerbajdzsán független energiapolitikáját, valamint Izraellel és Törökországgal való stratégiai kapcsolatait, amelyek különösen irritálták a Kremlt, tekintve, hogy Irán – Oroszország szövetségese – ezek ellenlábasának számít.

2023-ban Alijev váratlanul villámhadjáratot indított, és napok alatt visszafoglalta Hegyi-Karabahot, anélkül, hogy Putyinnal konzultált volna. Eggert szerint a Kreml vonakodott Azerbajdzsánt elrettenteni, részben azért, hogy megbüntesse Nikol Pasinján örmény miniszterelnököt, aki egyre inkább az EU felé orientálódik.

Ám Moszkva tétlensége csak tovább mélyítette Oroszország gyengeségének képét. Az azeri-örmény békeszerződés, amelyet 2025. augusztus 8-án Washingtonban írtak alá, Oroszország részvétele nélkül jött létre – pár évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen lett volna.

Alijev és Pasinján egyaránt eltávolodtak Moszkvától.

Eggert kiemeli, hogy mindkét vezető figyelmen kívül hagyta az Oroszországban élő hatalmas azeri és örmény diaszpórák érdekeit, amelyek eddig Moszkva befolyásának fontos eszközei voltak a régióban. 

Grúzia kivételével a Dél-Kaukázus lassan kiszabadul Oroszország árnyékából – írja. Eggert szerint 34 évvel a Szovjetunió bukása után Örményország és Azerbajdzsán búcsút int Moszkvának. A Kreml tehetetlenül nézi, ahogy befolyása elpárolog, és a „szerencsétlen” Szergej Markov megbüntetése csupán Putyin erőtlen válasza a változó időkre.

Nyitókép forrása: STRINGER / AFP

***

 

hexahelicene
2025. szeptember 05. 16:16
A szélsőségesen ukránbarát és köpönyegforgató Konstantin Eggert, "orosz" származású újságíró hiteltelen írása ez a cikk.
Dinasztia
2025. szeptember 05. 15:11
Majd ráérnek erre reagálni ukrajna után.
neszteklipschik
2025. szeptember 05. 15:03
Minden propaganda kivétel nélkül és vannak médiaprostituáltak ("újságírók") mindenhol, akik pénzért olyan gyakran is hajlandók az "elveiket" megváltoztatni, mint ahogy mások fehérneműt váltanak. Ha a prosti szó túl erős, felőlem hívhatjuk őket médiazsoldosnak is, az talán egy fokkal enyhébb, de a lényeg ugyanaz...
Kontar
2025. szeptember 05. 14:56
"Konstantin Eggert, az orosz származású újságíró". Eggert, annyira, de annyira orosz hangzású név, hogy már nem is kételkedünk a költő összinte szándékában.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.