2023-ban Alijev váratlanul villámhadjáratot indított, és napok alatt visszafoglalta Hegyi-Karabahot, anélkül, hogy Putyinnal konzultált volna. Eggert szerint a Kreml vonakodott Azerbajdzsánt elrettenteni, részben azért, hogy megbüntesse Nikol Pasinján örmény miniszterelnököt, aki egyre inkább az EU felé orientálódik.
Ám Moszkva tétlensége csak tovább mélyítette Oroszország gyengeségének képét. Az azeri-örmény békeszerződés, amelyet 2025. augusztus 8-án Washingtonban írtak alá, Oroszország részvétele nélkül jött létre – pár évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen lett volna.
Alijev és Pasinján egyaránt eltávolodtak Moszkvától.
Eggert kiemeli, hogy mindkét vezető figyelmen kívül hagyta az Oroszországban élő hatalmas azeri és örmény diaszpórák érdekeit, amelyek eddig Moszkva befolyásának fontos eszközei voltak a régióban.
Grúzia kivételével a Dél-Kaukázus lassan kiszabadul Oroszország árnyékából – írja. Eggert szerint 34 évvel a Szovjetunió bukása után Örményország és Azerbajdzsán búcsút int Moszkvának. A Kreml tehetetlenül nézi, ahogy befolyása elpárolog, és a „szerencsétlen” Szergej Markov megbüntetése csupán Putyin erőtlen válasza a változó időkre.
Nyitókép forrása: STRINGER / AFP