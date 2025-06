Így néz ki egy ország a geopolitikai aknamező közepén: bárhova lépsz, robban

Georgia vagy Grúzia? Már a kaukázusi ország megnevezése is egyfajta értékválasztást takar. Az állam a szovjet időket idéző, nálunk is közkeletű Grúzia elnevezés helyett már a 2000-es évek közepe óta arra törekszik, hogy a nemzetközi diplomácia a történelmi nevét vegye át. Így 2011 óta Magyarországon is a Georgia elnevezés a hivatalos. Ez a folyamat pedig egyértelműen a grúzok nyugati orientációjának tükre és eredménye.

Azé a történelmi folyamaté, amelynek őszinteségét az utóbbi években egyre többen kérdőjelezik meg a nyugati világban. Ennek a legfőbb oka a tavalyi választások tisztaságával kapcsolatos kételyek és az ország „orosz mintájúnak” titulált átláthatósági/szuverenitásvédelmi törvénye. Az ezek körül tomboló politikai, illetve diplomáciai tornádó következtében mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok elhidegült Georgiától.