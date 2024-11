Brüsszel nem törődik bele a georgiai választások eredményébe: ismétlést követelnek

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, nem sikerült Grúziát beletolni a háborúba, így az országot az elmúlt időben is kormányzó Georgiai Álom párt nyerte a választásokat. Bár még az EBESZ jelentései szerint is jelentősen szabadabbak és demokratikusabbak voltak a mostani választások, mint a jelenlegi ellenzék által 2008-ban és 2012-ben szervezettek, az Európai Parlamentben ezt másképp látják.