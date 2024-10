Nem sikerült Grúziát beletolni a háborúba, s hirtelen nagy lett a kavarás a választás körül

Jó, jó, de elcsalták?

A most szombati választást már az új, arányos választási rendszer szerint tartották meg, amely kedvezőbb az ellenzék számára az eddiginél. A korábbi, a magyarhoz hasonlóan vegyes rendszerben a 150 fős grúz törvényhozás 120 tagját listán, 30 tagját egyéni választókerületekben választották. Miután – akárcsak Magyarországon – a kormány egységes, az ellenzék pedig töredezett, ez a rendszer az egyénikben taroló kormánypártnak kedvezett. A listás rendszerben eltűnt ez az előny, így aztán a kormánypárt ezen a választáson több szavazatot, de kevesebb mandátumot szerzett, mint négy éve. A szavazatok 99,97 százalékának feldolgozása után a kormánypárt 53,93 százalékot és 89 mandátumot szerzett, az ellenzék négy pólusa pedig 37,79 százalékot és a maradék 61 mandátumot; a többiek – köztük az összes nyíltan Nyugat- és EU-ellenes erő – kiestek a parlamentből. Szaakasvili volt pártja az ellenzéken belül is csak második lett.

Az eredmény egyáltalán nem irreális.

A grúz valóság a közvélemény-kutatások tekintetében tavasz óta teljesen kettészakadt: a közvéleményt tematizáló két kutatócég közül a grúz GORBI felmérései konzekvensen 50 százalék fölé, az amerikai Edison Researchéi 40 százalék alá mérték a kormánypártokat. Meglepetést legfeljebb az okozott, hogy mennyire utálják a grúzok még mindig Szaakasvili pártját, az Egységes Nemzeti Mozgalmat, melynek a leszerepelt elnök továbbra is a tiszteletbeli elnöke. Hiába vezeti Tinatin „Tina” Bokucsava személyében egy kora negyvenes, dinamikus, Amerikában tanult hölgy a pártot, ők az ellenzéken belül is csak másodikak lettek 10,17 százalékos eredményükkel, miközben mind a GORBI, mind az Edison 15-20 százalék közé várta őket.

Az Edison kapcsán ugyanakkor nem mehetünk el egy izgalmas választási anomália mellett,

amely utalhat arra, hogy itt valaki megpróbálhatta elcsalni a választást – csak épp nem a kormánypárt javára.

Az amerikai exit poll-piacon is egyeduralkodó kutatócég Grúziában is közzétett egy exit pollt a választás estéjén, mely szerint a Grúz Álom 40,9 százalékot kapott, a többség tehát az ellenzéké. Van azonban a grúz választásoknak még egy fontos amerikai szereplője, az amerikai kongresszus által finanszírozott Nemzetközi Társaság a Szabad Választásokért és a Demokráciáért (ISFED) nevű NGO, amely már több választás óta a választási bizottsággal párhuzamosan átszámolja a szavazatokat, hogy elejét vegye a választási csalással kapcsolatos találgatásoknak. Az ISFED saját bevallása szerint már 2020-ban is „elhibázta” a szavazatszámlálást, most pedig még ennél is furcsábban viselkedtek: elismerték, hogy a szavazatok megszámlálása után náluk is pont az az eredmény jött ki, mint a választási bizottságnál,

ugyanakkor leszögezték, hogy „az eredmények nem használhatók a választási folyamat érvényességének mércéjeként”.

Így aztán, ha a grúzok tényleg úgy szavaztak, ahogy az eredményekből látszik, felmerül a kérdés, hogy mégis milyen mozit nézett a szintén amerikai és ugyanazon grúz szavazókkal találkozó Edison, amely az exit pollban és a kampányidőszak egészében egyaránt horribilis tizennégy százalékkal mérte alul a kormánypártot, kényelmes többséget mutatva az ellenzék számára. Salva Papuasvili, a grúz parlament elnökének véleménye szerint

ez a különbség annak bizonyítéka, hogy az Edison nemes egyszerűséggel meghamisított exit pollal próbált hangulatot kelteni az országban.

Elnök asszony vs. EBESZ

Salomé Zurabisvili, Grúzia kormányzati támogatással pozícióba jutott, de a kormánytól később eltávolodott köztársasági elnöke, aki a francia külügyben leszolgált harminc év után 2004-ben Franciaország (!) grúziai nagykövetéből lett Grúzia külügyminiszterévé Szaakasvili alatt, a választás után arról beszélt, hogy a választáson „szokatlan jelenségnek lettünk tanúi: ez totális hamisítás volt, a szavazataik totális elrablása a választási csalás minden eszközével, amelyeket a különféle országokból és ebből az országból ismerünk”. A választáson szerinte „különleges orosz művelet” történt. Bejelentette: nem ismeri el a választási eredményt, a grúzokat pedig az utcára hívja tüntetni.

Csakhogy a választást teljeskörű megfigyelési misszió keretében megfigyelő EBESZ ehhez még hasonlót sem állított a választásról szóló előzetes jelentésében. Az EBESZ megállapította:

a választási rendszer megfelelt a demokratikus követelményeknek, a pártok indulását adminisztratív eszközökkel nem lehetetlenítették el, azaz volt kiből választani, bőségesen voltak jelen nemzetközi megfigyelők, a pártok szabadon kampányolhattak, a választás szervezése és technikai lebonyolítása jól sikerült, a grúz média sokszínűen tájékoztatott.

A nemzetközi megfigyelőknek ugyan voltak panaszaik, de ezek távolról sem támasztják alá a választás „totális meghamisítását”: kevesellték a női jelölteket, rosszallották, hogy a média sokszínű ugyan, de a különböző pártokhoz kötődő üzletemberek kezében van, felrótták a kormánypártnak, hogy több pénzből kampányol, mint az ellenzék, úgy vették észre, hogy a különböző pártok képviselői számolgatták, hogy kik jöttek szavazni, illetve mivel most először zajlott Grúziában választás elektronikus szavazatszámláló gépek segítségével, néhol aláásta a szavazás titkosságát az, hogy a szavazók nehezen tudták kezelni a gépeket. Bármiféle orosz befolyásról egy hang sincs az EBESZ-jelentésben.

Ez a megfigyelői jelentés több kifogást tartalmaz ugyan, mint egy átlagos európai demokrácia választása kapcsán, de Grúzia tekintetében egyáltalán nem kivételes. Hasonlókat jelentettek a 2020-as választásról – „a választások versengők voltak, az alapvető szabadságokat tiszteletben tartották”, de voltak „vádak a szavazókra való nyomásgyakorlás, valamint a kormánypárt és az állam közötti határvonal elmodódása” kapcsán, s ugyanilyen volt a média-, valamint a kampányfinanszírozási környezet. A 2018-as elnökválasztásról, amelyen Zurabisvili elnök hivatalba került, azt írták: a választás „versengő és professzionálisan lebonyolított” volt, volt szabad kampány és valódi választási lehetőség,

de „előfordult a közigazgatási erőforrások szabálytalan felhasználása, és a kormánypárt vezető tisztviselői beavatkoztak a kampányba”, illetve „jelentős egyensúlytalanság volt a kampányadományokban” – mégpedig a győztes Zurabisvili javára.

A médiakörnyezettel kapcsolatos kifogásaik épp ugyanazok voltak, mint 2024-ben és 2018-ban, és ehhez társult a nem pártok által jelölt választási bizottsági tagok intraszparens kiválasztása. Lényegében ugyanezek voltak a megállapítások a Grúz Álom kormányzása alatt szervezett első parlamenti választás, a 2016-os kapcsán is.

A jelenlegi ellenzék kormányzása alatt megtartott két választás, a 2012-es és a 2008-as ugyanakkor lényegesen kevésbé volt demokratikus az EBESZ szerint, mint a mostaniak.

A 2012-esről például így írtak: a választás „fontos lépés az EBESZ és az Európa Tanács felé tett vállalásoknak megfelelő demokratikus választások megtartásának megszilárdítása felé, de számos kulcsfontosságú problémát kell még megoldani”, például azt, hogy a jelöltek beszéljenek kormányprogramokról, ne zaklassák és ne büntessék az ellenzék aktivistáit, és elválasszák a kormánypárt kampányát a kormány tevékenységétől. A 2008-as választás pedig ennél is rosszabb megítélés alá esett: erről az EBESZ azt írta, hogy bár „összességében ez a választás egyértelműen lehetőséget biztosított a grúz embereknek arra, hogy lehetőségek széles tárházából válasszák ki képviselőiket”, és „a kormány és más politikai aktorok erőfeszítéseket tettek arra nézve, hogy a választást az EBESZ és az Európa Tanács felé tett vállalásokkal összhangban szervezzék meg”, de a megfigyelők „számos problémát azonosítottak, amelyek ezek érvényesítését egyenetlenné és tökéletlenné tették”.

Azt tehát, hogy „elcsalták” – pláne „totálisan elcsalták” – volna a grúziai választást, az EBESZ jelentése semmilyen mértékben nem támasztja alá,

orosz befolyásról pedig szót sem ejtenek. A választás tehát a fiatal grúz demokrácia hagyományainak maximálisan megfelelően zajlott – és egy jottányit sem volt kevésbé szabad, mint azok a választások, amelyen Zurabisvili elnök hatalomra került. A jelenlegi ellenzék által 2008-ban és 2012-ben szervezett választásoknál pedig a mostaniak az EBESZ-jelentések tanúsága szerint egyenesen jelentősen szabadabbak és demokratikusabbak voltak.