Így lehet vége az ukrajnai háborúnak – a CIA korábbi Oroszország-szakértőjét kérdeztük

Most egy tárgyalásos rendezésről beszélünk. Lehetséges lett volna egy tárgyalásos rendezés 2021 végén, 2022 elején, amikor az oroszok megküldték úgynevezett ultimátumukat?

Ezt persze nehéz megmondani. Személyes véleményem az, hogy nem dolgoztunk elég keményen azon, hogy kompromisszumra jussunk. Oroszország alapvető követeléseinek egyike volt, hogy a NATO álljon el hivatalos álláspontjától, mely szerint Ukrajna a jövőben majd NATO-tag lesz. Putyin ehhez ragaszkodott, Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy mindennek Ukrajna NATO-tagsága a kulcsa. Az Egyesült Államok pedig gyakorlatilag visszautasította, hogy erről tárgyaljon, azt mondta, hogy ez nem lehet megbeszélés tárgya, hiszen Ukrajnának szuverén joga szövetségre lépni bárkivel, és Oroszországnak nincs joga ezt megvétózni, ezért erről nem tárgyalunk.

Végül szerintem Oroszország megvétózta Ukrajna NATO-tagságát – de nem a tárgyalóasztalnál, hanem a harcmezőn.

Ez pedig szerintem elsősorban az ukrán nép számára tragédia, de másodsorban Európa és a világ stabilitása szempontjából is az. Rugalmasabbnak kellett volna lennünk abban, hogy erről az ügyről tárgyaljunk.

Lát bármi rációt abban a nézetben, ami a Baltikumban és Lengyelországban igen elterjedt: hogy nem lehetséges diplomáciai rendezés Oroszországgal, mert az visszaeső bűnöző, aki nem csak Ukrajnát, de a NATO keleti szárnyának államait is megtámadná az első adandó alkalommal?

Megértem, hogy a Baltikumban, Lengyelországban vagy Finnországban miért gondolják ezt így, nekik igen fájdalmas történeteik vannak a Moszkvával való katonai összecsapásról. De nem gondolom, hogy Oroszországnak a génjeiben volna az agresszió. Nem gondolom, hogy Oroszország egyszerűen a lehetőséget keresné a határai kitolására. Ennek legjobb példája szerintem furcsamód épp Grúzia volt, ahol 2008-ban, nem sokkal azután, hogy a NATO bukaresti csúcstalálkozóján bejelentették, hogy Grúzia és Ukrajna egy nap majd a NATO tagja lesz, kitört a háború – először Grúzia és a dél-oszétiai szeparatisták között, de ebből igen hamar orosz-grúz háború lett, Oroszország megtámadta Grúzia területét.

Semmi sem állt útjában annak, hogy az orosz katonák egészen Grúzia fővárosáig, Tbilisziig meneteljenek – Oroszország saját döntésén kívül.

A NATO nem tudta volna megakadályozni ezt olyan stratégiai bombázás nélkül, amely közvetlen háborúba keverte volna az Egyesült Államokat Oroszországgal. És Oroszország úgy döntött, hogy nem megy el Tbilisziig. Sőt: még Dél-Oszétiát és Abháziát sem annektálta. Miért? Szerintem az erre a válasz, hogy Oroszország azt akarta elérni, hogy Grúzia ne legyen NATO-tag. Ennek legjobb módja pedig az, hogy a grúz területen fennálló területi konfliktusokat életben tartsa és megoldatlanul hagyja, ami lehetetlenné tette Grúzia NATO-csatlakozását. Ebből én arra következtetek, hogy

az oroszokat abban a háborúban nem a területvágy vezette, nem az a vágy, hogy újraalkossák az orosz vagy a szovjet birodalmat.

Azt akarták garantálni, hogy a NATO ne ássa be magát katonailag Grúziában. Szerintem ugyanez az alapvető szándék munkál bennük Ukrajna kapcsán is. Az ukrajnai háború persze komplikáltabb, mert az Oroszország és Ukrajna közötti kapcsolat is sokkal komplexebb, vannak más aspektusai is Oroszország cselekvésének. De szerintem az az elképzelés, hogy Oroszország egyszerűen csak terjeszkedni akar, és örökké így is tesz majd, ha csak le nem győzik, alapvető félreértése Oroszország motivációinak. Az orosz agressziónak defenzív és offenzív aspektusai egyaránt vannak. Az említett nézet tehát túlságosan leegyszerűsítő.