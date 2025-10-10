Ft
élelmiszeripar európai parlament vegán burger

Véget vethetnek a vegán burger korának

2025. október 10. 19:40

Az Európai Parlament újabb vitát kavart döntése a növényi alapú élelmiszerek világát célozza. A képviselők ugyanis megszavazták, hogy a vegán termékek ne használhassanak olyan elnevezéseket, mint a „burger” vagy „kolbász”, ezzel védve a gazdák érdekeit és a fogyasztók tájékozottságát.

2025. október 10. 19:40
Az Európai Parlament szerdán megszavazta, hogy a vegán termékek nem viselhetnek többé olyan elnevezéseket, mint a „vegán burger” vagy a „vegán kolbász”írja a Breitbart. A strasbourgi ülésen 355 igen és 247 nem szavazat mellett fogadták el azt a módosítást, amely megtiltaná a húsmentes ételek esetében a húsra utaló marketingkifejezéseket.

Forrás: AFP
Forrás: AFP

A döntést benyújtó francia néppárti képviselő, Céline Imart győzelemként értékelte az eredményt: 

A kolbász húsból készül, amit a tenyésztőink állítanak elő. Pont. A munkájuk elismerése és az átláthatóság győzött.

A francia húsipari szövetség, az Interbev is egyetértett a képviselővel, szerintük a növényi alternatívák „elhomályosítják a határokat, és gyengítik a természetes termékek megítélését.”

Vita a vegán elnevezések körül

A döntés azonban nem aratott osztatlan sikert. A holland zöldpárti Anna Strolenberg szerint a „húslobbi” ezzel a lépéssel próbálja gyengíteni az innovatív, húsmentes versenytársakat. Mások inkább értetlenkedtek: a német kereszténydemokrata Peter Liese szégyennek nevezte, hogy az Európai Parlament ilyen témával foglalkozik. 

Nem kell a fogyasztókat hülyének nézni. Ha egy csomagoláson az áll, hogy ‘veggie burger’, mindenki el tudja dönteni, megveszi-e

– mondta. A jogszabály sorsa még nem végleges, hiszen az Európai Bizottságnak és a tagállami kormányoknak is tárgyalniuk kell róla. A döntés hatása azonban túlmutathat az EU-n: például Észak-Írországban, ahol továbbra is érvényesek az uniós szabályok, akár a népszerű Greggs vegán kolbászos tekercs is új nevet kaphat, például „vegán csőként” árulhatják a jövőben.

Nyitókép: Daniel ROLAND / AFP

 

Dunhill67
2025. október 10. 21:22
ja,ez egy igen fontos kérdés...igaz,hogy a zeju minden szinten romokban hever,de ezt mindenképpen el kellett dönteni mert....na:)
patópál
2025. október 10. 20:28
Örülök, hogy ez a legfontosabb témájuk.
kukasmacska
2025. október 10. 20:26
Miért akarják a vegánok mindenáron utánozni a húsos kajákat? Nemcsak megnevezésben, hanem kinézetben és ízben is. Ez utóbbi a legreménytelenebb.
Kovács József
2025. október 10. 20:19
Helyes, véletlenül már én is vettem valami vegán sajt szemetet.
