Véget vethetnek a vegán burger korának

Az Európai Parlament újabb vitát kavart döntése a növényi alapú élelmiszerek világát célozza. A képviselők ugyanis megszavazták, hogy a vegán termékek ne használhassanak olyan elnevezéseket, mint a „burger” vagy „kolbász”, ezzel védve a gazdák érdekeit és a fogyasztók tájékozottságát.
Az Európai Parlament szerdán megszavazta, hogy a vegán termékek nem viselhetnek többé olyan elnevezéseket, mint a „vegán burger” vagy a „vegán kolbász” – írja a Breitbart. A strasbourgi ülésen 355 igen és 247 nem szavazat mellett fogadták el azt a módosítást, amely megtiltaná a húsmentes ételek esetében a húsra utaló marketingkifejezéseket.
A döntést benyújtó francia néppárti képviselő, Céline Imart győzelemként értékelte az eredményt:
A kolbász húsból készül, amit a tenyésztőink állítanak elő. Pont. A munkájuk elismerése és az átláthatóság győzött.
A francia húsipari szövetség, az Interbev is egyetértett a képviselővel, szerintük a növényi alternatívák „elhomályosítják a határokat, és gyengítik a természetes termékek megítélését.”
A döntés azonban nem aratott osztatlan sikert. A holland zöldpárti Anna Strolenberg szerint a „húslobbi” ezzel a lépéssel próbálja gyengíteni az innovatív, húsmentes versenytársakat. Mások inkább értetlenkedtek: a német kereszténydemokrata Peter Liese szégyennek nevezte, hogy az Európai Parlament ilyen témával foglalkozik.
Nem kell a fogyasztókat hülyének nézni. Ha egy csomagoláson az áll, hogy ‘veggie burger’, mindenki el tudja dönteni, megveszi-e
– mondta. A jogszabály sorsa még nem végleges, hiszen az Európai Bizottságnak és a tagállami kormányoknak is tárgyalniuk kell róla. A döntés hatása azonban túlmutathat az EU-n: például Észak-Írországban, ahol továbbra is érvényesek az uniós szabályok, akár a népszerű Greggs vegán kolbászos tekercs is új nevet kaphat, például „vegán csőként” árulhatják a jövőben.
