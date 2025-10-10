Véget vethetnek a vegán burger korának

Az Európai Parlament szerdán megszavazta, hogy a vegán termékek nem viselhetnek többé olyan elnevezéseket, mint a „vegán burger” vagy a „vegán kolbász” – írja a Breitbart. A strasbourgi ülésen 355 igen és 247 nem szavazat mellett fogadták el azt a módosítást, amely megtiltaná a húsmentes ételek esetében a húsra utaló marketingkifejezéseket.

A döntést benyújtó francia néppárti képviselő, Céline Imart győzelemként értékelte az eredményt:

A kolbász húsból készül, amit a tenyésztőink állítanak elő. Pont. A munkájuk elismerése és az átláthatóság győzött.

A francia húsipari szövetség, az Interbev is egyetértett a képviselővel, szerintük a növényi alternatívák „elhomályosítják a határokat, és gyengítik a természetes termékek megítélését.”