Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Választások Tisza Párt jelöltbemutatás Bartus László Magyar Péter jelölt

Durván befűtöttek Magyar Péternek, nem akárki zúzta porrá a teóriáját

2025. november 05. 05:53

Hol vannak a jelöltek, Peti?

2025. november 05. 05:53
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Már szinte az egész ország Magyar Péteren röhög. Közeledik a választás, és a Tisza Pártnak egész egyszerűen nincsenek jelöltjei. Gyakorlatilag az egész párt egy fikció, egy hatalmas lufi. Ahogy azt korábban megírtuk, a sorozatos kudarcok, melléfogások, Ruszin-Szendi fegyveres baklövése, Tarr leleplező mondatai és a mostani gigabotrány jelentősen megtépázták a Tisza Pártot és annak háborúpárti vezetőjét.

Az egész adatszivárgási botrányt Magyar Péter először az oroszok ármánykodására, majd a Fideszre fogta. Ezt az újabb agyament összeesküvés-elméletét addig pörgette, hogy azt volt képes állítani, hogy mindez azért történt, mert a Fidesz galád módon meg akarja akadályozni a Tisza Párt jelöltállítási folyamatát. Ezzel az átlátszó őrültséggel próbálta meg a Fideszre kenni a felelősséget, illetve elterelni a figyelmet arról, hogy képtelenek kiállítani, megnevezni a jelöltjeiket.

Ez a kamu azonban már a baloldalon sem aratott osztatlan sikert. A Tisza Párt elnökét már korábban is élesen bíráló Bartus László, az Amerikai Népszava főszerkesztője ismét kemény hangú cikkben zúzta porrá Magyar Péter szánalmas teóriáját:

»Ezzel Magyar átnyomta saját magáról a felelősséget a Fideszre, s megtalálta az indokot, hogy a totális káoszban miért nem tudtak még jelölteket állítani egy teljesen alkalmatlan szisztémában, miközben Magyar igyekszik a hozzá nem értő, ismeretlen, amatőr jelöltek bemutatását olyan messzire húzni, amennyire lehet. Ne derüljön ki az alkalmatlanságuk. De így már minden világos. A Fidesz az oka, hogy nincsenek jelöltek. Nem is lesznek. Bármiben fogadunk, hogy novemberben sem lesznek jelöltek, csak legfeljebb a választás előtt egy héttel. Mindig lesz valamilyen hamis és nevetséges indok. Demokratikus párt esetében egy ilyen adatszivárgás után le kell mondani. De a Tisza nem is egy párt.« (…)

Magyar sarokba szorult, mi pedig az elmúlt napok fejleményei után, csupán egy kérdést teszünk fel neki:

Hol vannak a jelöltek, Peti?”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Csépányi Balázs

Magyar Nemzet

Idézőjel

Tordai Bence akkora balegyenest vitt be Magyar Péternek, hogy azt Mike Tyson is megirigyelné

Kezdődik a tánc.

Nyitókép: Facebook, Bartus László

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sober
2025. november 05. 06:44
köszönjük bartus, de azért elhúzhatsz a népszaváddal a pokolba ott amerikában!
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2025. november 05. 06:42
Már megint az a fránya címadás. Bartus, mint "nem akárki" ? Bartus egy Magyarhoz hasonló senki.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!