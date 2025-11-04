Ft
Ft
13°C
11°C
Ft
Ft
13°C
11°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Mike Tyson Tordai Bence Magyar Péter applikáció adatszivárgás

Tordai Bence akkora balegyenest vitt be Magyar Péternek, hogy azt Mike Tyson is megirigyelné

2025. november 04. 05:58

Kezdődik a tánc.

2025. november 04. 05:58
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Mint ismert, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista. A hatalmas botránynak még koránt sincs vége, tovább gyűrűzik. A kormányfő összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat a Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt, akik megállapították: az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. A miniszterelnök elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.

Magyar Péter nagyon rossz helyzetben van. Ezt érzik az úgynevezett „régi” baloldal politikusai is. Látják, hogy a mostanra kialakult politikai helyzetből akár tőkét is kovácsolhatnak, azaz megcsíphetnek egy-egy potya helyet a következő ciklusra, mert saját jogon egész biztos, hogy nem kerülnek be az új Országgyűlésbe.

Tordai Bence is ezzel a céllal szólalt meg, és a Facebook-oldalán nagyon kemény hangú posztban kritizálta a Tisza Párt jelöltállítási mizériáját:

»A Tisza választókerületi jelöltjeinek bemutatása ismét későbbre tolódik. Való igaz, fennáll a veszélye annak, hogy a Fidesz minden eszközzel – beleértve a magyar és az orosz (sőt: kínai) titkosszolgálatok bevetését is – támadni fogja a Tisza jelöltjeit. Ezt tudtuk eddig is, hiszen ez egy ilyen műfaj, ráadásul a Fidesz ezen belül is kirívóan tisztességtelenül, a lehető legaljasabb módon játszik. De aki politikusnak áll, ne sírjon, ha támadják! Két fontos szabályt kell csak követni: 1. akinek vaj van a fején, ne menjen a napra, és 2. aki hajlamos hülyeségeket nyilatkozni, az ne akarjon országgyűlési képviselő lenni.«

Tordai mostani posztja felér egy hatalmas balegyenessel, amit látva még Mike Tyson is elégedetten csettintene.

És a tánc még csak most kezdődik.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mich99
2025. november 04. 08:00
Patkány Peti Pártja = az ukrán titkosszolgálat egyik alegysége.
Válasz erre
0
0
kalapali2
2025. november 04. 08:00
Makákó! Ez méretes öngól lett! Ezt még a Guinness is jegyzi!
Válasz erre
0
0
indaniso
2025. november 04. 07:46
Aztán az illegális házépítés, és a bírósági határozat végre nem hajtása mekkora kupac vaj ennek a mosléknak a fején?
Válasz erre
1
0
states-2
2025. november 04. 07:42
Pszichopeti most már naponta veri magába a koporsószögeket, lassan már úgy néz ki, mint egy indiai fakír, de az csak fekszik a szöges deszkán, nem belőle áll ki.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!