„Mint ismert, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista. A hatalmas botránynak még koránt sincs vége, tovább gyűrűzik. A kormányfő összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat a Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt, akik megállapították: az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. A miniszterelnök elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.

Magyar Péter nagyon rossz helyzetben van. Ezt érzik az úgynevezett „régi” baloldal politikusai is. Látják, hogy a mostanra kialakult politikai helyzetből akár tőkét is kovácsolhatnak, azaz megcsíphetnek egy-egy potya helyet a következő ciklusra, mert saját jogon egész biztos, hogy nem kerülnek be az új Országgyűlésbe.

Tordai Bence is ezzel a céllal szólalt meg, és a Facebook-oldalán nagyon kemény hangú posztban kritizálta a Tisza Párt jelöltállítási mizériáját:

»A Tisza választókerületi jelöltjeinek bemutatása ismét későbbre tolódik. Való igaz, fennáll a veszélye annak, hogy a Fidesz minden eszközzel – beleértve a magyar és az orosz (sőt: kínai) titkosszolgálatok bevetését is – támadni fogja a Tisza jelöltjeit. Ezt tudtuk eddig is, hiszen ez egy ilyen műfaj, ráadásul a Fidesz ezen belül is kirívóan tisztességtelenül, a lehető legaljasabb módon játszik. De aki politikusnak áll, ne sírjon, ha támadják! Két fontos szabályt kell csak követni: 1. akinek vaj van a fején, ne menjen a napra, és 2. aki hajlamos hülyeségeket nyilatkozni, az ne akarjon országgyűlési képviselő lenni.«

Tordai mostani posztja felér egy hatalmas balegyenessel, amit látva még Mike Tyson is elégedetten csettintene.