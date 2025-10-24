Az EP átlépett egy határt: egyértelműen politikai döntést hozott

Pánik a Tisza Párt háza táján: hamisított térképpel manipulálnak szociológusok
Az Európai Parlament nem függesztette fel három Magyarországon büntetőeljárás alá vont EP-képviselő, Dobrev Klára, Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi jogát.
Baranya Róbert és Nagy Gábor írása a Mandiner-hetilapban
Akár el is évülhetnek azok a bűncselekmények, amelyek gyanújával a magyar hatóságok felelősségre vonnák Dobrev Klárát, Magyar Pétert és Ilaria Salist, bár ennek a valószínűsége jelenleg csekély – derült ki az ügyészség és a bíróság tájékoztatásából.
A Demokratikus Koalíció vezetőjének mentelmi jogát azért akarták felfüggeszteni, mert tavaly márciusban magánindítványként feljelentést tettek nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt. A Tisza Párt első emberével szemben –
aki egyébként a tavalyi európai parlamenti választás előtt még azt hangoztatta, hogy szükségtelen a mentelmi jog, most mégis él vele
– három felfüggesztési eljárást kezdeményeztek. A legfontosabbat tavaly ősszel jelentette be Roberta Metsola, az Európai Parlament néppárti elnöke, miután a magyar hatóságok vádja szerint Magyar Péter egy budapesti szórakozóhelyen elvett egy mobiltelefont, és a Dunába dobta. Ilaria Salis ellen pedig a magyar ügyészség emelt vádat a két évvel ezelőtti fővárosi antifa támadássorozat miatt bűnszervezetben – két esetben társtettesként, egy esetben bűnsegédként – elkövetett háromrendbeli, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete nyomán.
A szélsőbaloldali olasz aktivista büntetőpere elkezdődött Magyarországon, ám Itáliából kimenekítették őt az eljárásból, miután EP-képviselőként mandátumot szerzett. A pert fel kellett függeszteni, és csupán akkor folytatható, ha Salist már nem védi a mentelmi joga. Ám ebben az esetben sem kerül vissza automatikusan az ügy a magyar bírósághoz, hiszen az olaszok dönthetnek úgy, hogy nem adják ki a képviselőt. Az elévülés az ő esetében nyolc év lenne. Magyar Péter ügye viszont még a gyanúsításig sem jutott el, mert a politikus – korábbi nyilatkozatával ellentétesen – felvette brüsszeli mandátumát.
Az ő esetében a lopás sokkal hamarabb elévülne, ám ahogy megkeresésünkre a Központi Nyomozó Főügyészség közölte: a Büntető Törvénykönyv rendelkezései szerint
az elévülés határidejébe nem számít be az a tartam, amely alatt a mentelmi jogon alapuló mentesség folytán a büntetőeljárás azért nem volt megindítható vagy folytatható, mert a törvényben biztosított mentelmi jogot a döntésre jogosult nem függesztette fel.