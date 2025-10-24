Ft
10. 24.
péntek
Brüsszel bűncselekmény európai parlament Magyar Péter Dobrev Klára antifa

Az EP átlépett egy határt: egyértelműen politikai döntést hozott

2025. október 24. 21:40

Az Európai Parlament nem függesztette fel három Magyarországon büntetőeljárás alá vont EP-képviselő, Dobrev Klára, Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi jogát.

2025. október 24. 21:40
Baranya Róbert és Nagy Gábor írása a Mandiner-hetilapban

Akár el is évülhetnek azok a bűncselekmények, amelyek gyanújával a magyar hatóságok felelősségre vonnák Dobrev Klárát, Magyar Pétert és Ilaria Salist, bár ennek a valószínűsége jelenleg csekély – derült ki az ügyészség és a bíróság tájékoztatásából. 

A Demokratikus Koalíció vezetőjének mentelmi jogát azért akarták felfüggeszteni, mert tavaly márciusban magánindítványként feljelentést tettek nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt. A Tisza Párt első emberével szemben – 

aki egyébként a tavalyi európai parlamenti választás előtt még azt hangoztatta, hogy szükségtelen a mentelmi jog, most mégis él vele 

– három felfüggesztési eljárást kezdeményeztek. A legfontosabbat tavaly ősszel jelentette be Roberta Metsola, az Európai Parlament néppárti elnöke, miután a magyar hatóságok vádja szerint Magyar Péter egy budapesti szórakozóhelyen elvett egy mobiltelefont, és a Dunába dobta. Ilaria Salis ellen pedig a magyar ügyészség emelt vádat a két évvel ezelőtti fővárosi antifa támadássorozat miatt bűnszervezetben – két esetben társtettesként, egy esetben bűnsegédként – elkövetett háromrendbeli, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete nyomán. 

A szélsőbaloldali olasz aktivista büntetőpere elkezdődött Magyarországon, ám Itáliából kimenekítették őt az eljárásból, miután EP-képviselőként mandátumot szerzett. A pert fel kellett függeszteni, és csupán akkor folytatható, ha Salist már nem védi a mentelmi joga. Ám ebben az esetben sem kerül vissza automatikusan az ügy a magyar bírósághoz, hiszen az olaszok dönthetnek úgy, hogy nem adják ki a képviselőt. Az elévülés az ő esetében nyolc év lenne. Magyar Péter ügye viszont még a gyanúsításig sem jutott el, mert a politikus – korábbi nyilatkozatával ellentétesen – felvette brüsszeli mandátumát. 

Az ő esetében a lopás sokkal hamarabb elévülne, ám ahogy megkeresésünkre a Központi Nyomozó Főügyészség közölte: a Büntető Törvénykönyv rendelkezései szerint 

az elévülés határidejébe nem számít be az a tartam, amely alatt a mentelmi jogon alapuló mentesség folytán a büntetőeljárás azért nem volt megindítható vagy folytatható, mert a törvényben biztosított mentelmi jogot a döntésre jogosult nem függesztette fel.

Picnic Niki
•••
2025. október 24. 22:53 Szerkesztve
Az igazságügyi reform nagy sikere, h mindenhová OV embere legyen kinevezve, és ennek következménye a kialakult helyzet. Ha netán a delikvens nem felelt meg a követelményeknek, sebaj, 2/3-al a jogszabályokat a kedvéért megváltoztatják.
Válasz erre
0
0
csapláros
2025. október 24. 22:27
..."az elévülés határidejébe nem számít be az a tartam, amely alatt a mentelmi jogon alapuló mentesség folytán a büntetőeljárás azért nem volt megindítható vagy folytatható"... EZ A LÉNYEG. A többi, az érintettek részéről süket duma... Hahaha...
Válasz erre
2
0
Orange79
2025. október 24. 22:25
A pártpolitikának semmi keresnivalója nem lenne az EU testületeiben, teljesen fölösleges ideológiai csatározásokra pazarolni az időt és energiát. Elvileg egy gazdasági közösségnek kellene lennie ahol minden tagállamot a mindenkori kormánya képviselhetne. A jogállamisággal kapcsolatos vádjaikkal pedig nyugodtan kitörölhetik, komolytalan amit művelnek. Gyakorlatilag bárkinek bármit elnéznek amennyiben az illető kellően Orbán-kormány ellenes. Ennek semmi köze a joghoz és erkölcshöz.
Válasz erre
6
0
Treeoflife
2025. október 24. 22:22
Azért van, amit nem értek. Amikor ezek bevonultak az EP-be, akkor az volt az indokolás, hogy ezzel nem fog elévülni amit elkövettek, mivel a mentelmi jog nem vehető figyelembe, tehát az képviselői tevékenységük után a büntetőügy ott folytatódik, ahol megszakadt. A hír nem pontosan ezt tartalmazza, és lebegtetve van, esetleg akár el is évülhet. Mi lenne, ha hiteles lenne a hír?
Válasz erre
9
0
