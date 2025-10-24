Az EP átlépett egy határt: egyértelműen politikai döntést hozott

Baranya Róbert és Nagy Gábor írása a Mandiner-hetilapban

Akár el is évülhetnek azok a bűncselekmények, amelyek gyanújával a magyar hatóságok felelősségre vonnák Dobrev Klárát, Magyar Pétert és Ilaria Salist, bár ennek a valószínűsége jelenleg csekély – derült ki az ügyészség és a bíróság tájékoztatásából.

A Demokratikus Koalíció vezetőjének mentelmi jogát azért akarták felfüggeszteni, mert tavaly márciusban magánindítványként feljelentést tettek nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt. A Tisza Párt első emberével szemben –

aki egyébként a tavalyi európai parlamenti választás előtt még azt hangoztatta, hogy szükségtelen a mentelmi jog, most mégis él vele

– három felfüggesztési eljárást kezdeményeztek. A legfontosabbat tavaly ősszel jelentette be Roberta Metsola, az Európai Parlament néppárti elnöke, miután a magyar hatóságok vádja szerint Magyar Péter egy budapesti szórakozóhelyen elvett egy mobiltelefont, és a Dunába dobta. Ilaria Salis ellen pedig a magyar ügyészség emelt vádat a két évvel ezelőtti fővárosi antifa támadássorozat miatt bűnszervezetben – két esetben társtettesként, egy esetben bűnsegédként – elkövetett háromrendbeli, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete nyomán.