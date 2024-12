„Georgia hivatalosan bejelentette, hogy 2028-ig jegeli az európai uniós csatlakozási kérelmét. Nyilván nem egyetlen oka van a döntésnek, mint azt Irakli Kobakhidze magyarázta, miszerint Brüsszel zsarolta volna Tbiliszit az elmúlt évek történte miatt. 2023-ban még nagy ünnepséget rendeztek Georgiában annak örömére, hogy az EU tagjelöltnek nyilvánította a kaukázusi országot, majd idén októberben a Georgiai Álom nevű kormánypárt megtartotta a hatalmát a választáson, s úgy döntött, nem fogja politikailag követni a nyugati országok által diktált irányvonalat.

A Kaukázus igencsak zűrzavaros terület, nem csak a különböző népek és országok állnak lényegében állandó háborúban egymással, a különböző nagy hatalmi tömbök folyamatosan igyekeznek rákényszeríteni az akaratukat ezekre az államokra. Mivel manapság is dívik a hatalom kétosztatú felfogása, vagyis ha valaki nem követi a brüsszeli irányvonalat, az automatikusan oroszpárti lesz, a sajtóban mindenképpen.

A Georgiai Álom is megkapta a Putyin-hívő bélyeget, ahogy azt is széles körben terjesztik, hogy a választást elcsalta a kormánypárt. Nem lehet kijelenteni, hogy nincs orosz befolyás, ahogy azt sem, hogy az uniónak nincs politikai nyomásgyakorlása. Természetesen megállás nélkül folyik a harc a háttérben, minden ország igyekszik a saját oldalára állítani minél több szövetségest, ez mindig így volt és így is marad. De egyetlen olyan tömb van jelenleg, amely nem tudja feltételezni, hogy mindenképp igaza van, és ez az Európai Unió. Ez pedig Brüsszel részéről súlyos hiba.