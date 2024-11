Festékkel való leöntés és újabb tüntetések – a grúz ellenzék továbbra sem fogadja el a választások eredményét

Nyitókép: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP

Miután ma hivatalosan is kihirdették a kormánypárt Grúz Álom győzelmét a nemrég lezajlott választásokon, David Kirtadze, Miheil Szaakasvili volt elnök Egyesült Nemzeti Mozgalmának (UNM) tagja fekete festékkel lefröcskölte a központi választási bizottság elnökét, aminek következtében a férfi szemsérülést szenvedett. Az esetről egy helyi tévécsatornákon sugárzott videóelvétel is tanúskodik – számol be róla a The Guardian. Hozzátéve, nem ez volt az egyetlen incidens a választási bizottság mai ülése alatt: az ellenzék több száz támogatója közben az épület előtt tüntetett.

A bal szemén ragtapasszal visszatért Darishvili végül mégis aláírta a jegyzőkönyvet, amellyel hivatalossá vált, hogy az október 26-i voksolást az ellenzék által oroszbarátnak bélyegzett Grúz Álom nyerte a szavazatok 53,9 százalékával, 89 mandátumot szerezve a 150 fős parlamentben. A magukat Nyugat-barátként definiáló ellenzéki pártok és támogatóik már előzőleg is többször tüntettek Tbilisziben, csalást kiáltva, mire az EU és az Egyesült Államok is rögtön vizsgálatot követelt az állítólagos választási szabálytalanságok miatt.