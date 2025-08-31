Végveszélyben érzi magát Románia: csak az F-35-ös vadászgépek érkezése tudja csitítani a kedélyeket

Futótűzként terjed a hír Romániában: Erdély visszacsatolásáról írnak
Döbbenetes dolgokat állít a román lap.
A románok szerint létszükséglet, hogy erősek legyenek.
Románia jelentős fegyverkezési programot indít, amelynek keretében korszerű harckocsikat, vadászgépeket és rakétavédelmi rendszereket is vásárol a román állam – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből.
Románia jelenleg 27 jelentős fegyverkezési és beszerzési programot hajt végre, amelyek minden haderőnemre kiterjednek
– árulta el az InfoRádióban Pataki István, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, a Maszol.ro internetes portál főszerkesztő-helyettese.
„Hosszú a lista. Ha csak az F-35-ös vadászgépeket említjük, vagy a kiemelt befektetést, a Patriot rakétarendszert, akkor máris láthatjuk, hogy nagyon komoly összegekről van szó” – mondta, hozzátéve: minden más haderőnemre is kiterjednek a vásárlások.
Románia gazdaságilag éppen elég nehéz helyzetben van,
ezért némi meglepetést jelentett, hogy Nicusor Dan államfő ennyire határozottan kiállt amellett, hogy az ország vállalja, és a GDP 5 százalékát a védelemre fordítja. Románia a legkorszerűbb F-35-ös harci repülőgépeket szerzi be, ezek fokozatosan váltják fel az F-16-osokat, amelyeket 2034 és 2040 között kivonnak majd a forgalomból. Mint kiderült, Románia elsősorban az orosz–ukrán háborúra hivatkozik, azt mondja, létszükséglet, hogy erős legyen.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
