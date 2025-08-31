Ft
vadászgépek háború Háború Ukrajnában Patriot rakétarendszer fegyverkezés F-35 Ukrajna Oroszország Románia

Végveszélyben érzi magát Románia: csak az F-35-ös vadászgépek érkezése tudja csitítani a kedélyeket

2025. augusztus 31. 13:58

A románok szerint létszükséglet, hogy erősek legyenek.

2025. augusztus 31. 13:58
null

Románia jelentős fegyverkezési programot indít, amelynek keretében korszerű harckocsikat, vadászgépeket és rakétavédelmi rendszereket is vásárol a román állam – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből.

Románia jelenleg 27 jelentős fegyverkezési és beszerzési programot hajt végre, amelyek minden haderőnemre kiterjednek

– árulta el az InfoRádióban Pataki István, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, a Maszol.ro internetes portál főszerkesztő-helyettese.

„Hosszú a lista. Ha csak az F-35-ös vadászgépeket említjük, vagy a kiemelt befektetést, a Patriot rakétarendszert, akkor máris láthatjuk, hogy nagyon komoly összegekről van szó” – mondta, hozzátéve: minden más haderőnemre is kiterjednek a vásárlások.

Románia gazdaságilag éppen elég nehéz helyzetben van,

ezért némi meglepetést jelentett, hogy Nicusor Dan államfő ennyire határozottan kiállt amellett, hogy az ország vállalja, és a GDP 5 százalékát a védelemre fordítja. Románia a legkorszerűbb F-35-ös harci repülőgépeket szerzi be, ezek fokozatosan váltják fel az F-16-osokat, amelyeket 2034 és 2040 között kivonnak majd a forgalomból. Mint kiderült, Románia elsősorban az orosz–ukrán háborúra hivatkozik, azt mondja, létszükséglet, hogy erős legyen.

lacika-985
2025. augusztus 31. 16:20
Persze , a hitelt felveszik és elkezdik fizetgetni aztán a fegyverek meg sem jönnek . Volt már példa rá
baronet
2025. augusztus 31. 15:17
Szavak, szavak, szavak, szép szavak... :) Kivan a seggük a gatyából, már megint. 2034 a Holdban van még, mondhatott volna F-42-est is, az pont ugyanolyan hiteles ?)
canadian-deplorable
2025. augusztus 31. 14:48
"Végveszélyben érzi magát Románia" A Mandi ma egyik idióta című cikket a másik után hányja ki. Mi van ma, komédia fesztivál? Szerintetek egy középhatalom NATO tagállam végveszélyben érzi magát? Ha Magyarország fegyverkezik, akkor ez magasztos dolog, ha Románia teszi, akkor borzalom. Románia azt teszi, ami az érdeke, és a légierejét felszereli 5-ik generációs harci gépekkel. Magyarország marad az elavuló 4+ generációs légierővel.
Gubbio
•••
2025. augusztus 31. 14:36 Szerkesztve
Vannak repülőképes pilótáik is? A korgó gyomor dezorientációt okozhat.
