„Óvakodj a csendes embertől... Mert míg mások beszélnek, ő figyel. Míg mások cselekszenek, ő tervez. És amikor mások végre megpihennek, ő lecsap” – ezzel az idézettel írható le legtalálóbban Valerij Zaluzsnij tábornok, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnokának formálódó politikai karrierje. Az elmúlt hónapokban számos forrásból hallhattuk, hogy az egykori főparancsnok lehet Volodimir Zelenszkij elnök utódja, mivel a békefolyamat előrehaladtával (és Donald J. Trump elnök nyomására) egyre valószínűbb az ukrajnai választások megtartása. Most bemutatjuk a lehetséges jelöltet és stratégiáját.

Óvatos puhatolózás

Ukrajnában mindenki tudja, hogy előbb vagy utóbb a politika visszatér. És amikor ez megtörténik, a közvélemény-kutatások szerint Zaluzsnij – aki a háború kezdetén sikeresen visszaverte az orosz offenzívát – az egyetlen jelölt, aki komoly fenyegetést jelenthet Zelenszkijre nézve.

Azonban számos példa mutatja, hogy a szláv nyelvterületen belpolitikai babérokra törni nem feltétlenül életbiztosítás, és ez különösen igaz a háborúban álló Ukrajnára. A helyzet rendkívül bizonytalan: nem tudni, mikor lesz fegyverszünet vagy béke, ahogy azt sem, mikor tarthatnak választásokat. Így nem meglepő, hogy a lehetséges jelöltek sem toporzékolnak.

Hasonlóan vélekedik Volodimir Fesenko, kijevi politikai elemző is:

A legokosabb taktikát választotta. A végső döntést csak az utolsó pillanatban, közvetlenül a választások előtt fogja meghozni.”

Háborús hős, nyugatos diplomata

Valerij Zaluzsnij karrierje Zelenszkij választási győzelme után kezdett felívelni: 2021-ben nevezték ki vezérkari főnökké. 2022 februárjában Zaluzsnij a hadiállapot bevezetését sürgette, míg Zelenszkij a pánikkeltéstől tartva óvatosabb intézkedéseket támogatott. Néhány nappal később Oroszország megtámadta Ukrajnát. Az invázió kezdetén Zelenszkij a diplomáciára és a nemzetközi támogatás megszerzésére összpontosított, míg Zaluzsnij a hadsereg irányítását vitte, így mindketten nemzeti hőssé váltak – az elnök globális szimbólumként, Zaluzsnij pedig háborús parancsnokként.

Ahogy azonban a háború elhúzódott, fokozódtak a stratégiai nézeteltérések, és Zelenszkij környezetében egyre inkább aggodalomra adott okot Zaluzsnij rendkívüli népszerűsége, amely már-már mitikus szintet ért el.

Ez a félelem 2024 februárjában érte el a kritikus pontot, amikor Zelenszkij vérfrissítésre hivatkozva felmentette az addigi főparancsnokot, és kinevezte Ukrajna londoni nagykövetévé. Zaluzsnij – taktikusan – elfogadta az új pozíciót, feltehetőleg azért, mert nagyon is tisztában volt az ukrán hadsereg kilátástalan helyzetével, és azzal a ténnyel, hogy ha tisztségében marad, akkor az elkerülhetetlen vereségek csak rontani fogják jövőbeli politikai lehetőségeit.

Zaluzsnij a Londoni Biztonsági Konferencián - Forrás: X.com

Amikor Zaluzsnij megérkezett Londonba, a brit vezetés felismerte, hogy ez az új diplomáciai kapcsolat kényes bánásmódot igényel. Sok magas rangú tisztviselő szoros kapcsolatba került Zaluzsnijjal és csapatával a háború alatt, de rájöttek, hogy ha továbbra is bevonják őt katonai tervezési megbeszélésekbe, az bosszanthatja a Zelenszkij-kormányt.