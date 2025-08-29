Fogy a levegő Zelenszkij körül: onnan kapott halálos fenyegetést, ahonnan biztosan nem számított rá
A neonácik nem nézik jó szemmel a békekezdeményezéseket.
Pofára esett Zelenszkij, ugyanis Valerij Zaluzsnij korábbi katonai főparancsnok londoni száműzetése alatt nem meghúzta magát, hanem kiépítette kampánycsapatát, és csak a megfelelő alkalomra vár, hogy színre lépjen.
„Óvakodj a csendes embertől... Mert míg mások beszélnek, ő figyel. Míg mások cselekszenek, ő tervez. És amikor mások végre megpihennek, ő lecsap” – ezzel az idézettel írható le legtalálóbban Valerij Zaluzsnij tábornok, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnokának formálódó politikai karrierje. Az elmúlt hónapokban számos forrásból hallhattuk, hogy az egykori főparancsnok lehet Volodimir Zelenszkij elnök utódja, mivel a békefolyamat előrehaladtával (és Donald J. Trump elnök nyomására) egyre valószínűbb az ukrajnai választások megtartása. Most bemutatjuk a lehetséges jelöltet és stratégiáját.
Ukrajnában mindenki tudja, hogy előbb vagy utóbb a politika visszatér. És amikor ez megtörténik, a közvélemény-kutatások szerint Zaluzsnij – aki a háború kezdetén sikeresen visszaverte az orosz offenzívát – az egyetlen jelölt, aki komoly fenyegetést jelenthet Zelenszkijre nézve.
Azonban számos példa mutatja, hogy a szláv nyelvterületen belpolitikai babérokra törni nem feltétlenül életbiztosítás, és ez különösen igaz a háborúban álló Ukrajnára. A helyzet rendkívül bizonytalan: nem tudni, mikor lesz fegyverszünet vagy béke, ahogy azt sem, mikor tarthatnak választásokat. Így nem meglepő, hogy a lehetséges jelöltek sem toporzékolnak.
Hasonlóan vélekedik Volodimir Fesenko, kijevi politikai elemző is:
A legokosabb taktikát választotta. A végső döntést csak az utolsó pillanatban, közvetlenül a választások előtt fogja meghozni.”
Valerij Zaluzsnij karrierje Zelenszkij választási győzelme után kezdett felívelni: 2021-ben nevezték ki vezérkari főnökké. 2022 februárjában Zaluzsnij a hadiállapot bevezetését sürgette, míg Zelenszkij a pánikkeltéstől tartva óvatosabb intézkedéseket támogatott. Néhány nappal később Oroszország megtámadta Ukrajnát. Az invázió kezdetén Zelenszkij a diplomáciára és a nemzetközi támogatás megszerzésére összpontosított, míg Zaluzsnij a hadsereg irányítását vitte, így mindketten nemzeti hőssé váltak – az elnök globális szimbólumként, Zaluzsnij pedig háborús parancsnokként.
Ahogy azonban a háború elhúzódott, fokozódtak a stratégiai nézeteltérések, és Zelenszkij környezetében egyre inkább aggodalomra adott okot Zaluzsnij rendkívüli népszerűsége, amely már-már mitikus szintet ért el.
Ez a félelem 2024 februárjában érte el a kritikus pontot, amikor Zelenszkij vérfrissítésre hivatkozva felmentette az addigi főparancsnokot, és kinevezte Ukrajna londoni nagykövetévé. Zaluzsnij – taktikusan – elfogadta az új pozíciót, feltehetőleg azért, mert nagyon is tisztában volt az ukrán hadsereg kilátástalan helyzetével, és azzal a ténnyel, hogy ha tisztségében marad, akkor az elkerülhetetlen vereségek csak rontani fogják jövőbeli politikai lehetőségeit.
Amikor Zaluzsnij megérkezett Londonba, a brit vezetés felismerte, hogy ez az új diplomáciai kapcsolat kényes bánásmódot igényel. Sok magas rangú tisztviselő szoros kapcsolatba került Zaluzsnijjal és csapatával a háború alatt, de rájöttek, hogy ha továbbra is bevonják őt katonai tervezési megbeszélésekbe, az bosszanthatja a Zelenszkij-kormányt.
Csapata gondosan szervezi londoni nyilvános szerepléseit, hogy elkerüljék az olyan eseményeket, ahol kényelmetlen kérdéseket tehetnének fel neki. Ennek ellenére folyamatosan érkeznek „politikai zarándokok” Ukrajna londoni nagykövetségére, hogy szolgálataikat ajánlják fel, támogatásukat fejezzék ki, vagy megpróbálják kideríteni, vajon a tábornok készül-e politikai pályára lépni.
E látogatók között voltak ukrán parlamenti képviselők, civil aktivisták, tehetős üzletemberek képviselői, sőt még Paul Manafort is, Donald Trump egykori tanácsadója, aki felkereste Zaluzsnijt, hogy politikai tanácsadóként kínálja fel szolgálatait egy esetleges jövőbeli választási kampányhoz.
Zaluzsnij visszautasította az ajánlatot, és egy bizonyos pontig hűséget is ígért. A forrás szerint megígérte Jermaknak, hogy amíg a háború tart, nem fogja nyilvánosan kritizálni Zelenszkijt, és biztosította arról is, hogy az elnöki hivatalnak nem okoz kellemetlen meglepetéseket. De ez pont semmit nem jelent, hiszen alapvetően ellenkezne stratégiájával, ha idő előtt színre lépne.
Miután Trump februárban megalázta Zelenszkijt az Ovális Irodában, az ukrán elnök Londonba repült, hogy Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnökkel egyeztessen arról, hogyan lehetne a legjobban helyreállítani a kapcsolatot. A helyzet súlyosnak tűnt, és az amerikai adminisztráción belül is nyíltan beszéltek arról, milyen mechanizmusokat lehetne alkalmazni Zelenszkij elmozdítására. „Nem tudom, hogy valaha is tudunk-e még együtt dolgozni Zelenszkijjel” – mondta Lindsey Graham republikánus szenátor, aki nyilvánosan azt is javasolta, hogy Zelenszkij mondjon le.
Nem sokkal ezután J.D. Vance amerikai alelnök irodája megpróbálta felvenni a kapcsolatot Zaluzsnijjal. Nem nagy rejtély, hogy mi lett volna a téma.
Zaluzsnij számára azonban az, hogy a Trump-csapattal a saját elnöke ellen álljon ki, nem volt opció, hiszen a honvédő elnökkel szemben egy idegen állam vezetésével összeállni bármely országban felér egy politikai öngyilkossággal.
Ezt támasztja alá, egy a Guardian brit lapnak nyilatkozó, Zaluzsnijhoz közel álló tisztviselő is:
Nem hiszek a két Z csatájában – az katasztrófa lenne az országnak, és nem hiszem, hogy ő erre készen áll. Szerintem csak akkor indulna, ha Zelenszkijt meg lehetne győzni arról, hogy lépjen félre.”
A visszafogott publikus nyilatkozatok és pozícionálás hátterében azonban egyértelműen komolyan szervezi politikai színrelépését Zaluzsnij. „Egy, a tervezett kampányhoz közel álló forrás szerint a stáb már működik Londonban, és megkezdődött az emberek toborzása” – írta közösségi oldalán Katie Livingstone, Ukrajnában dolgozó amerikai újságíró. Zaluzsnij „lényegében elindította” politikai kampányát, állítja az informátor.
Az időpontválasztás nem véletlen: Donald Trump béketárgyalási kezdeményezése felgyorsította a folyamatokat, miközben Zelenszkij utalt arra, hogy közelgő választások várhatók. A tábornok nyilvános hallgatása taktikus, de az üzenet világos.
Livingstone információi szerint a kampány vezetőjeként Szerhij Najev altábornagyot nevezték ki, ám ez máris belső feszültségeket szülhet. Felmerült ugyanis, hogy szerepet játszott a 2022-es aknamentesítési utasításokban, amelyek komolyan meggyengítették az ukrán védekezést. Ha ez igazolódik, az még a kampány tényleges bejelentése előtt személycseréket hozhat.
A tábornok környezetében eddig senki nem irányított politikai kampányt. Ezért a tényleges szervező Viktoria Szjumar parlamenti képviselő lehet, aki az Európai Szolidaritás (Petro Porosenko pártjának) tagjaként helyettes kampányvezetőként a háttérben koordinálja a gyakorlati ügyeket.
A kommunikációs feladatokat Okszana Torop látja el – a BBC Ukraine korábbi újságírója, aki korábban szorosan nyomon követte Zaluzsnij pályáját. Most belülről alakítja az imázst, amely „nyugodt, magabiztos és vezetésre termett vezetőként mutatja be a tábornokot”. Itt érdemes ismét kiemelni, hogy Zaluzsnij kifejezetten jó kapcsolatot ápol a brit politikai, katonai és titkosszolgálati vezetéssel, így nem meglepő, hogy a brit közszolgálati csatorna „újságírója” felel a kommunikációért.
A kiszivárgott információk szerint a nemzetközi kapcsolatok szervezéséért Polina Liszenko felel, aki korábban az ukrán dezinformáció-ellenes központot irányította, jelenleg pedig a NABU (nemzeti korrupcióellenes hivatal) igazgatóhelyettese. Ez ugyanaz az intézmény, amelyet Zelenszkij pártja 2025 júliusában megpróbált háttérbe szorítani, mígnem a tömeges tiltakozások visszakozásra kényszerítették őket.
Zaluzsnij kampánya még nem számít hivatalosnak: nincs bemutatkozó videó, nincsenek nagygyűlések – mindössze „PR, más eszközökkel”. Ennek egyik eleme a következő hónapra tervezett londoni veterán-találkozó, amely mögött Szerhij Pasinszkij befolyásos szerepe sejlik fel.
Bár korábban – és nyilvánosan jelenleg is – tagadta, Zaluzsnij mostanra láthatóan komolyan készül az elnökjelöltségre, és a közvélemény-kutatások alapján ő tűnik a legesélyesebb ellenfélnek Zelenszkijjel szemben. A hivatalos indulás időpontját a tárgyalások menete befolyásolhatja, de a folyamat egyértelműen elkezdődött.
