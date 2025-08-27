Létfontosságú nyersanyagtól fosztják meg az oroszok az ukránokat

Csaknem három évvel később a helyzet konszolidálódni látszik, ám Ukrajna továbbra is jelentős mértékben függ az importról, saját bányái és hagyományos termelőhelyei csak lassan térnek magukhoz.

Az ország formálisan 16 milliárd tonnára becsült sóvagyonnal rendelkezik, ám ezek többsége vagy elérhetetlen, vagy gazdaságilag kihasználhatatlan. A Szoledar melletti sóbányák biztosították a háborúig a teljes hazai fogyasztás mellett az export jelentős részét is:

az Artemszil 2021-ben csaknem 1,9 millió tonna sót szállított ki, amivel az egyik legnagyobb európai termelő volt.

Ezzel szemben a 2022 utáni időszakban az ukrajnai ellátás egyetlen komoly forrása megszűnt. Az Artemszil elvesztése után az ukrajnai sóipar súlypontja a Kárpátok és Kárpátalja térségébe helyeződött át. Két projekt bír stratégiai jelentőséggel: a talaborfalui lelőhely Kárpátalján és a dolinai Ivano-Frankivszk megyében. A kárpátaljai bánya 15,5 millió tonnás igazolt készleteivel világklasszis projektnek számítana, és akár 300-450 ezer tonna technikai sóval képes lenne fedezni az ország téli útkarbantartási igényét. Második ütemben élelmiszeripari minőségű, „extra” só gyártását is tervezték, ám 2025 elején a termelés teljesen leállt a befektetők közötti tulajdonosi vita miatt.

A figyelem ezért jelenleg inkább a Dolinához közeli lelőhelyre irányul. A kitermelést új technológiákkal indítják újra, és a tervek szerint évi 15 ezer tonna só kerülhet piacra. Bár ez eltörpül az Artemszil kapacitásai mellett, a projektnek van realitása.

A jelenlegi termelési volumen kevesebb mint 10 ezer tonna, miközben az import csökkenése több mint 180 ezer tonnát jelentett csak az idei első félévben.

Ez azt jelzi, hogy az ukrajnai kitermelés nem képes érdemben pótolni az elveszett kapacitásokat.

2022 óta főként Törökországból, Romániából és Egyiptomból szerzi be Ukrajna a sókészleteit. 2024-ben a behozatal stabilizálta a piacot, de 2025 első felében 46 százalékos visszaesés történt: mindössze 211 ezer tonna érkezett be január és június között. 1-2 éven belül Ukrajna nem lesz képes önellátásra, az új bányák és üzemek felfutásához tőke, technológia és stabilitás szükséges, ami háborús körülmények között lassan halad.

A nyitókép illusztráció. Fotó: GARO / PHANIE / PHANIE VIA AFP