háború ukrán hadsereg Háború Ukrajnában hadkötelezettség börtön Ukrajna sorozás deportálás katona

Elszabadult a pokol Ukrajnában: deportálásban gondolkodik a háborúban álló ország

2025. augusztus 28. 19:05

Az egyik ügyvéd figyelmeztetett, ha ez megtörténik, nem lesz elegendő börtön Ukrajnában.

2025. augusztus 28. 19:05
null

Az ukrajnai háború kezdete óta az ukrán határőrök mintegy 43 ezer olyan férfit fogtak el, akik megpróbálták illegálisan átlépni az ország határait – írja a TSN.

Ezen belül több mint 4 ezer besorozott férfi próbált meg külföldre távozni hamis dokumentumok segítségével.

Ezeket az adatokat a 13673. számú, nagy visszhangot kiváltó törvényjavaslat indoklása tartalmazza, amelyet Julia Szviridenko miniszterelnök-helyettes nyújtott be. A javaslat szerint büntetőjogi felelősség terhelné azokat, akik megpróbálják illegálisan elhagyni Ukrajnát, illetve akik túllépik a külföldi tartózkodás engedélyezett idejét.

A dokumentum szerint a szabályszegőket több tízezer hrivnya bírsággal vagy börtönbüntetéssel lehetne sújtani.

A törvényjavaslat a 22 éves férfiak határátlépésének engedélyezésére irányuló kezdeményezés után született. 2025. augusztus 25-i állás szerint ezt a törvényjavaslatot már tárgyalja a Verhovna Rada. Egyes képviselők viszont azt állítják, hogy a szabályszegők büntetőjogi felelősségre vonása elfogadhatatlan egy demokratikus országban.

Van esély a törvény elfogadására

Ivan Timocsko, az Ukrán Fegyveres Erők Tartalékos Tanácsának elnöke azt mondta, hogy szerinte éppen a büntetőjogi felelősség lehet az, ami javíthat a mozgósítási helyzeten.

„A büntetlenség bűnözést szül. (…) 2022. február 24-én, amikor hadiállapotot hirdettek, minden férfit köteleztek arra, hogy adjon magáról információt. Egy részük önként elment harcolni, de azután nem történt semmi. Akárhányszor értesítették, szólították fel őket, apelláltak a tudatosságukra – semmi eredmény. De miután bejelentették, hogy a szabályszegés (a mozgósítási törvény megszegése – a szerk.) pénzbírsággal és büntetőjogi felelősséggel jár, Ukrajnában létrehozták azt a nyilvántartást, ahova mintegy 5 millió állampolgár szolgáltatott adatot. Ugyanez a helyzet most is.

Maga a büntetőjogi felelősség ténye komolyan befolyásolja majd azt, hogy mennyien próbálják meg elhagyni az országot. Sokan nem akarnak törvényt sérteni.”

Összegzésképpen Timocsko azt a következtetést vonta le, hogy szerinte a törvényjavaslatnak van esélye. „Ha meg a politikusok elkezdik »elgáncsolni«, akkor majd nekik maguknak kell fegyvert ragadniuk” – tette hozzá.

Marjana Bezugla parlamenti képviselő is kifejtette véleményét a törvényjavaslattal kapcsolatban. Véleménye szerint a veszélynek azok a férfiak lesznek kitéve, akik valamilyen okból összekeverték az irataikat a határátlépéskor.

„Kockázatnak vannak kitéve azok az állampolgárok is, akik csak összekeverték a papírjaikat, és nem a katonai kötelezettség elkerülése céljából próbáltak az erdőn keresztül távozni. Információim szerint ez a törvényjavaslat régóta köröz a kormány berkeiben, és most végül a rendszer »kiköpte«” – írta Bezugla.

Faárunak álcázva

Az egyik legutóbbi rendhagyó esetet Ukrajnában nemrégiben a Kárpátaljai Megyei Ügyészség hozta nyilvánosságra. Egy különleges művelet során kilenc férfit tartóztattak le.

„Az operatív információk szerint a katonaköteleseket külföldre szállították a az EU-ba történő hivatalos faexport álcája alatt. A férfiakat a teherautó egy speciálisan kialakított rejtekhelyen, a faáru alatt bújtatták.

Azt a vállalkozót, akit az illegális átszállítás megszervezésével gyanúsítanak, őrizetbe vették. Az ügyészség a letartóztatását kezdeményezi”

– tájékoztatott a Kárpátaljai Megyei Ügyészség.

Nem lesz elég börtön

Román Szimutin ügyvéd és volt nyomozó azt állítja, hogy amennyiben ezt a törvényt elfogadják, és mindenkit büntetőjogi felelősségre vonnak, aki túllépi a külföldi tartózkodás engedélyezett idejét, Ukrajnában nem lesz elegendő börtön. „Ráadásul a büntetőeljárás aránytalan az adott szabálysértéshez képest” – tette hozzá Szimutin.

Szerinte ez a törvényjavaslat, vagy a már elfogadott törvény miatt a képviselők az alkotmánybírósághoz fordulhatnak, amely aztán véglegesen eldöntheti, hogy jogszerű-e a büntetőjogi felelősség alkalmazása a hosszabb külföldi tartózkodásért és a határ illegális átlépéséért.

Korábban arról is beszámoltak, hogy 

jogászok szerint a törvényjavaslat elfogadása esetén a mozgósítási szabályokat megszegő személyeket Ukrajnába deportálhatják.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Genya SAVILOV / AFP

