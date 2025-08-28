Elszabadult a pokol Ukrajnában: deportálásban gondolkodik a háborúban álló ország

Szorult helyzetben van Zelenszkij: el kell ismernie Ukrajna történelmi bűnét
Bekeményítettek a lengyelek.
Az egyik ügyvéd figyelmeztetett, ha ez megtörténik, nem lesz elegendő börtön Ukrajnában.
Az ukrajnai háború kezdete óta az ukrán határőrök mintegy 43 ezer olyan férfit fogtak el, akik megpróbálták illegálisan átlépni az ország határait – írja a TSN.
Ezen belül több mint 4 ezer besorozott férfi próbált meg külföldre távozni hamis dokumentumok segítségével.
Ezeket az adatokat a 13673. számú, nagy visszhangot kiváltó törvényjavaslat indoklása tartalmazza, amelyet Julia Szviridenko miniszterelnök-helyettes nyújtott be. A javaslat szerint büntetőjogi felelősség terhelné azokat, akik megpróbálják illegálisan elhagyni Ukrajnát, illetve akik túllépik a külföldi tartózkodás engedélyezett idejét.
A dokumentum szerint a szabályszegőket több tízezer hrivnya bírsággal vagy börtönbüntetéssel lehetne sújtani.
A törvényjavaslat a 22 éves férfiak határátlépésének engedélyezésére irányuló kezdeményezés után született. 2025. augusztus 25-i állás szerint ezt a törvényjavaslatot már tárgyalja a Verhovna Rada. Egyes képviselők viszont azt állítják, hogy a szabályszegők büntetőjogi felelősségre vonása elfogadhatatlan egy demokratikus országban.
Ivan Timocsko, az Ukrán Fegyveres Erők Tartalékos Tanácsának elnöke azt mondta, hogy szerinte éppen a büntetőjogi felelősség lehet az, ami javíthat a mozgósítási helyzeten.
„A büntetlenség bűnözést szül. (…) 2022. február 24-én, amikor hadiállapotot hirdettek, minden férfit köteleztek arra, hogy adjon magáról információt. Egy részük önként elment harcolni, de azután nem történt semmi. Akárhányszor értesítették, szólították fel őket, apelláltak a tudatosságukra – semmi eredmény. De miután bejelentették, hogy a szabályszegés (a mozgósítási törvény megszegése – a szerk.) pénzbírsággal és büntetőjogi felelősséggel jár, Ukrajnában létrehozták azt a nyilvántartást, ahova mintegy 5 millió állampolgár szolgáltatott adatot. Ugyanez a helyzet most is.
Maga a büntetőjogi felelősség ténye komolyan befolyásolja majd azt, hogy mennyien próbálják meg elhagyni az országot. Sokan nem akarnak törvényt sérteni.”
Összegzésképpen Timocsko azt a következtetést vonta le, hogy szerinte a törvényjavaslatnak van esélye. „Ha meg a politikusok elkezdik »elgáncsolni«, akkor majd nekik maguknak kell fegyvert ragadniuk” – tette hozzá.
Marjana Bezugla parlamenti képviselő is kifejtette véleményét a törvényjavaslattal kapcsolatban. Véleménye szerint a veszélynek azok a férfiak lesznek kitéve, akik valamilyen okból összekeverték az irataikat a határátlépéskor.
„Kockázatnak vannak kitéve azok az állampolgárok is, akik csak összekeverték a papírjaikat, és nem a katonai kötelezettség elkerülése céljából próbáltak az erdőn keresztül távozni. Információim szerint ez a törvényjavaslat régóta köröz a kormány berkeiben, és most végül a rendszer »kiköpte«” – írta Bezugla.
Az egyik legutóbbi rendhagyó esetet Ukrajnában nemrégiben a Kárpátaljai Megyei Ügyészség hozta nyilvánosságra. Egy különleges művelet során kilenc férfit tartóztattak le.
„Az operatív információk szerint a katonaköteleseket külföldre szállították a az EU-ba történő hivatalos faexport álcája alatt. A férfiakat a teherautó egy speciálisan kialakított rejtekhelyen, a faáru alatt bújtatták.
Azt a vállalkozót, akit az illegális átszállítás megszervezésével gyanúsítanak, őrizetbe vették. Az ügyészség a letartóztatását kezdeményezi”
– tájékoztatott a Kárpátaljai Megyei Ügyészség.
Román Szimutin ügyvéd és volt nyomozó azt állítja, hogy amennyiben ezt a törvényt elfogadják, és mindenkit büntetőjogi felelősségre vonnak, aki túllépi a külföldi tartózkodás engedélyezett idejét, Ukrajnában nem lesz elegendő börtön. „Ráadásul a büntetőeljárás aránytalan az adott szabálysértéshez képest” – tette hozzá Szimutin.
Szerinte ez a törvényjavaslat, vagy a már elfogadott törvény miatt a képviselők az alkotmánybírósághoz fordulhatnak, amely aztán véglegesen eldöntheti, hogy jogszerű-e a büntetőjogi felelősség alkalmazása a hosszabb külföldi tartózkodásért és a határ illegális átlépéséért.
Korábban arról is beszámoltak, hogy
jogászok szerint a törvényjavaslat elfogadása esetén a mozgósítási szabályokat megszegő személyeket Ukrajnába deportálhatják.
Ezt is ajánljuk a témában
Bekeményítettek a lengyelek.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Genya SAVILOV / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
„Szerintem Brovdi hős, akit egy ruszkibérenc Szijjártó a szájára nem vehetne” – fogalmazott a Momentum egykori elnöke.
„Utasítottam az ukrán külügyminisztériumot, hogy tisztázza az üggyel kapcsolatos információkat, és ennek megfelelően reagáljon” – fogalmazott az ukrán elnök.
Konkrét adatokkal álltak elő Moszkvában.