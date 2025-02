Legyünk nagyon erősek: nemcsak Nagy-Britanniára omlik rá a multikulti kupleráj

Apropó, propagandistázás: ennek örvén is nyitok egy, az előbbinél is hosszabb zárójelet. Győrffy Ákos már a minap megírta egylámpás tust érő parád-riposztját, néhány mondat erejéig hozzátenném a magamét is. Arról írok, amiről akarok, akkor, amikor akarok, úgy és annyit, amennyit akarok – ennyiben maradtunk a Mandinerrel. Nem állítom, hogy minden egyes itt megjelent írást az utolsó betűig átböngésztem, de átolvasva őket soha nem tűnt fel, hogy akár csak egy pontosvesszőt is kihúztak volna belőlük láthatatlan, furmányos kezek. Egy kivétellel, de az sem valamely kétes konspiráció vagy pórázravetési szándék, hanem egy túl gyors ctrl-c/ctrl-v következménye volt: legutóbbi írásom legvégéről ugyanis lemaradt a csattanó; de lám, most arcátlanul visszacsempészem azt is. Történetesen az állt volna ott, hogy „Vajon mi jöhet még? Mark Zuckerberg kiáll a pódiumra, és elmondja, hogy hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon?” Hát, ennyire tobzódik itt a cenzúra. Ha valakit megbántottam, netán összezavartam világképének kényelmes, belülről koherenciának látszó inkoherenciáját, sajnálom. Zárójel bezárva.