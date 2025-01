„Nem azért mennek a munkatársak pont a Mandinerbe, mert okosak, ügyesek, jó stílusuk van, és újságot akarnak írni”? – Levél-féle Konok Péternek

Kérdezhetnéd persze, hogy minek beszélek itt önmagamról, amikor te vagy a levél címzettje. Azért, kedves Péter, mert megszólítva érzem magam. Általad érzem megszólítva magam. A minap azt írtad ugyanis az egyik posztodban, hogy: „Én értem, hogy nem azért mennek a munkatársak pont a Mandinerbe, mert okosak, ügyesek, jó stílusuk van, és újságot akarnak írni. Azért mennek oda, mert máshová nem kellenek, és ott nem kell gondolkodással és más effélékkel kínlódniuk: megkapják fentről az aktuális véleményüket, a helyesírást meg javítja a Word.” Nyilván nem nekem szólnak elsődlegesen a fentiek, mert nem hírezek a Mandinerben, nem szoktam például Facebook-posztokat zanzásítani a felületre. Nem erre vagyok tartva. Mégis elöntött a megszólítottság izgalma, mert a Mandiner munkatársa vagyok, itt vagyok állásban.

Kezdjük a végén, kedves Péter. A helyesírást nálam nem javítja a Word, egy ősrégi laptopon írok, még a bátyámtól kaptam, valamelyik bankból leselejtezett darab. Magamat kell korrektúráznom, vagy csak béna vagyok hozzá, hogy beállítsam, amit be kellene. „Fentről” még sosem kaptam meg az aktuális véleményemet, sem a rovatvezetőktől, sem a Karmelitából, sem a Sándor-palotából, sem az MCC főigazgatójától, sehonnan. Hiszed vagy nem, de így van. Hogy más megkapja-e, nem tudom, de ez most nem érdekes, mert most én vagyok a megszólított. Ha valamelyik kolléga szintén megszólítva érzi majd magát, nyilván megírja, hogy honnan érkezik az aktuális véleménye. Esetemben az van, hogy soha senki nem szólt bele abba, hogy mit és miről írjak. Erre persze lehetne mondani, hogy nekem könnyű, nem vagyok politikai-közéleti újságíró. Tényleg nem vagyok az, Istennek hála. Győrffy Ákos vagyok, az önéletrajzomba azt szoktam írni, hogy költő és író, esetleg még azt, hogy zenész, bár ezt, hogy zenész, valójában soha nem gondoltam magamról. A költő és író is tud problémás lenni, de ebbe ne menjünk bele. Az írásaim jó részének kulisszája a Börzsöny, de ezt elég tágasan kell értelmezni. Úgy tudom, te is megfordulsz olykor a Börzsönyben, nem kell bemutatnom a terepet. Ha kapok valahonnan aktuális véleményt, az leginkább a Börzsöny. Ez nyilván kissé ezoterikusnak hangzik, mégsem mondhatok mást. És igen, a Börzsönyből kapott aktuális vélemény bizonyos értelemben „föntről” kapott vélemény. Nem a Karmelitából, hanem a Csóványos környékéről. Nem tudom, kellek, kellenék-e a máshol, mostanában nem próbálkoztam ilyesmivel. Korábban írtam tárcákat a Magyar Hírlapba, a „G-nap” előtti és utáni Magyar Nemzetbe, a Magyar Hangba, a Literára, a Tempevölgy című irodalmi folyóiratba és a pozsonyi Új Szóba is. Elég vegyes társaság, mit ne mondjak. Egyszer régen Morcsányi Géza, a Magvető Kiadó azóta elhunyt igazgatója azt mondta nekem, hogy nem érdekli, hol jelentek meg az írásaim, őt csak az érdekli, hogy jók-e. Magam is igyekszem ilyen szemmel megítélni mások akárhol megjelent írásait. Gondolkodással és más effélékkel azóta kínlódom, amióta az eszemet tudom, az elért eredményeimről nem tudok tárgyilagosan beszámolni, ezt ítéljék meg azok, akik megtisztelnek azzal, hogy olvassák eddig megjelent könyveimet és cikkeimet. Nem hinném, hogy különösebben okos vagy ügyes lennék, ebben igazad lehet. Nem vagyok például ezermester, ezt bánom is, pedig olyan jó lenne, ha egyedül tudnék összebarkácsolni például egy rönkkunyhót, de eddig csak a madáretetőig jutottam. Abban sem vagyok biztos, hogy jó stílusom lenne. Tudja a fene, milyen stílusom van. Neked van egy karakteres írói hangod, azt látom. Otthonosan mozogsz benne. Azt hiszem, nekem is van valamilyen írói karakterem, legalábbis remélem. Amikor a Mandiner munkatársairól írsz zusammen, az bizony méltánytalan és igazságtalan. Nem tisztem megvédeni senkit a redakcióból, de nem hinném, hogy Maráczi Tamásnak, Szilvay Gergelynek, Francesca Rivafinolinak vagy Csender Leventének bárki is tollba mondaná, hogy mit és miről írjon. Most hirtelen ők jutottak eszembe, de említhettem volna másokat is. Nem vagyok naiv, és nem hiszem, hogy a magyar sajtóban ne fordulna elő efféle tollbamondás. Előfordul, de még mennyire. Előfordul a kormányközeli sajtóban, és előfordul az ellenzéki sajtóban is. Univerzális jelenség, és közel sem csak a kormánypárti sajtó attribútuma. Nem helyeslem, hogy így van, kedves Péter. Egyik esetben sem helyeslem. Azt tartom (tartanám) helyesnek, ha egy újságíró mindenféle befolyásolás, „felülről” kapott instrukció nélkül dolgozna, ha jobboldali, ha baloldali, ha akármilyen. De hiába tartanám én ezt helyesnek, jól látható, hogy megint csak az utópiák délibábjait kergetném, mint szinte mindnyájan.