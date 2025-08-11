Ft
Kedves Fiatalok!

2025. augusztus 11. 20:55

Legyetek azok, akikre holnap is büszkék vagytok!

2025. augusztus 11. 20:55
Dr. Sulyok Tamás
Dr. Sulyok Tamás
„Kedves Fiatalok! 

Fiatalnak lenni kiváltság. Ez az az életkor, amikor az ember száguld. De jó, ha közben néha lassít, és ellenőrzi a térképen, miként befolyásolja úticélját egy látványos, de valójában olykor bevehetetlen kanyar. Látni az arcotokat a fesztiválokon, a koncerteken, az utcákon; a lendületet, ami sokszor szembeszáll a világgal, az erőt, ami bennetek forr, és ami gyakran nem találja a helyét. 

Kiáltásotok üzenet. Azonban ne engedjétek, hogy a hangotok mások indulatait visszhangozza. Kiáltani akkor érdemes, ha a szó mögött ott a gondolat, ami méltó rá, hogy meghallják. Nem kérek tőletek csendet, csak azt, hogy figyeljetek egymásra, a jövőtökre és arra a helyre, amit egyszer majd a gyermekeiteknek hagytok örökül. 

Legyetek azok, akikre holnap is büszkék vagytok! Bízom Bennetek!”

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

