Olaf, a felismerő csak felismerte: nem lett jó vége a kútba ugrásnak

A hangerő növekedésével párhuzamosan indultak meg a felelősséget hárító-elkenő, illetve a határozott cselekvést mímelni próbáló reakció-féleségek is. „A merkeli politika már a múlté, sok ország tanult a 2016-os migrációs válságból” – állítja az egyik példa. Nos, mintha adódna itt egy-két apróság:

a migrációs válság távolról sem 2016-ban indult, távolról sem egy évre korlátozódott, tanulásra utaló jeleket pedig a mégoly edzett szem se nagyon tud kihámozni a nagy és az európai értelemben vett passzátszél irányát meghatározó tagállamok politikai kommunikációjából és vonatkozó gyakorlatából.

Az európai intézmények kitartó boszorkányüldözéséről és az Európai Unió Bíróságának kreatív, valamiért mindig a föderalizmus irányába (erősen) hajló jogértelmezéséről nem is beszélve. De ha mindezektől el is tekintünk, a merkeli politika múltjáról beszélni csakis hamisság ódiuma alatt lehet, hiszen az távolról sem ért véget, legfeljebb szublimált. Olyan, kifejezetten bizarr történéseket nem is említve, mint a Matteo Salvinire épp a minap az ügyészség által kért hat év letöltendő azért, mert a munkáját végezte (ami a vádirat szerint „emberrablás”).