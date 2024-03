Senki sem kívánhat Európának egy hanyatló, frusztrált Németországot

A történelemformáló személyiségek erejével kapcsolatban már csak részleges az egyetértés, Tony Blair ebbéli, pozitív konnotációjú emlegetését pedig – külpolitikai örökségét tekintve különösen – tudjuk be a politikai együttállás miatti kesernyés kötelezőnek. Az viszont már inkább furcsa, hogy ha a piros-sárga-zöld Ampel „egyetlen összetartó ereje a Merkel-korszak tagadása volt”, ahogy Hegyi állítja,

akkor vajon miért pont egy hasonmásversenyt rendeztek a kancellári posztért a legutóbbi szövetségi választás alkalmával,

és miért igyekezett az SPD erőnek erejével Olaf Scholz számára „Angela Merkel XY-kromoszómákkal”-imázst építeni – mint utólag kiderült, sikerrel.

A valóságban jóval több a hasonlóság és a folytonosság a merkeli korszak, különösen annak 2015 utáni időszaka, valamint az egyre gyászosabb eredményeket produkáló jelen között. Egy kép többet mond ezer szónál: a 2015-ös, dél-bajorországi Schloss Elmau festői környezetében tartott G7-csúcson készült felvétel testbeszéde igencsak kifejezi azt a viszonyrendszer-trendet, ami azóta eltelt majd’ egy évtizedben az átlagember számára is kőkemény, saját bőrön megtapasztalható valósággá vált.

Nemkülönben beszédes adat, hogy az Altbundeskanzlerin viszonylag magas tetszési indexe utolsó hivatali éveiben leginkább úgy állt össze, hogy lényegesen népszerűbb volt a saját pártján kívüli választóknál, mint hazai pályán.

Úgy gondolom, hogy Hegyi magyarázatával szemben az okok jóval mélyebbre, politikai ciklusokon messzebbre nyúló időtávra vezetnek. Választ pedig Hamvas Bélánál találhatunk, aki a tiszapalkonyai száműzetés (1954-1962) alatt született Patmosz esszégyűjtemény Németség című, szemfelnyitó hatású írásában fogalmaz eképpen:

“A németség mindig egy kicsit zavaros, végső gondolataiban megalapozatlan, nem végiggondolt volt, amely igaz, hogy állandóan kereste önmagát, de nem találta még a szüntelen keresésben sem. Ez a talajtalan és bizonytalan labilitás önmagát túlvéglegességgel fedezte. A németség, mondják, a rendről ismerhető fel, nem valódi rend, inkább csak pedantéria. Mert a pedantéria túlrend, alapja nem az értelem, hanem a rögeszme.

A normális és univerzális humánumhoz képest minden nemzetség deformált. Ha ez a deformált lét kibontakozik és megerősödik, a normalitást el is nyomhatja, sőt a normalitással és az univerzális humánummal szembe is kerülhet, ezenfelül ebben a deformált létben minden más nemzetiséggel szemben különösen agresszív és türelmetlen lehet, mint ahogy ténylegesen az is. A német rendszerezésben mindenesetre sajátságos szerkezetû elmezavar nyilatkozik meg.

Az elmezavarnak két fokozata van: az egyik a kutatás monomániája, a másik az eredmény támadó érvényesítése.”

Fájdalmasan igaznak és élesnek tűnnek e megállapítások manapság is. Mintha az ideológia kicserélődött volna (nem kicsit, nagyon), de a gondolatiság és főként a monomániás modus operandi ugyanaz lenne, amit ráadásul az önmaga hatása alá került, magukat Európa kizárólagos letéteményeseinek tartó, woke-progresszív „értelmiség” és „politikai vezetők” is ugyancsak magukévá tettek. A „német”, mint kvázi-nemzetkarakterológia így lényegül át birodalmi gondolattá és attitűddé – az eredmény támadó érvényesítését hol fajelméleti, hol genderológiai kartácstűz-támogatással megalapozva. Egy a lényeg: aki nem lép egyszerre, nemhogy rétest, száraz kenyérhéjat sem kap estére, apelláta és elhajlás nincs, az inditványok pediglen agyonüttetnek. A végtelen mennyiségű, kényszeres erőlködéssel végrehajtott wiedergutmachen eredményeképpen pedig leginkább az sejlik fel, hogy drága „németjeink” – de nevezhetjük őket korunk bráhminjainak is, mert valóban nem a nemzetiség az elsődleges jelölő – minél jobban megváltoztak, annál inkább ugyanolyanok.