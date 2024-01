Ellopták a szimbólumod? Te hibád, mert hagytad

Térjünk át a vexillológiai (zászlótani) gyorstalpalóra. Fogalmilag kizárt, hogy a betűleves-„közösség” drapériája szivárványos legyen, hiszen a szivárványnak hét színe van (vörös, narancs, sárga, zöld, kék, indigó, ibolya), a drapériának pediglen hat, ezért az legfeljebb színes-sávos, csíkos, vagy tarka. Részletesebb kifejtésért errefelé tessék fáradni. Egészen brilliáns, hogy interszekcionalizmussal terhelt jelenünkben inkább egy rendkívül gazdag történelmű dél-amerikai város változtat zászlót „a félreértések elkerülése végett” – persze mint tudjuk, az egyenlők társadalmában mindig vannak egyenlőbbek.

Ahogy az is fura, hogy azt a (hétszínű) szivárványos zászlót, amit a hatvanas években az atomfegyverkezés elleni békeszimbólumként kezdtek el Olaszországban használni, egy ilyen egyszerű átkeretezéssel ennyire eltérő tartalommal lehessen megtölteni.

És abban is van igazság nem is kevés, hogy ha a komjúniti zászlaját lehet szivárványosnak nevezni, akkor minden további nélkül a tádzsikot is lehet magyarnak, vagy a magyart tádzsiknak, hiszen apró különbségeken minek is fennakadni.

És van tovább is, a szavak szintjén: a manapság már kvázi-magyar szónak számító prájd obligát „büszkeség”-nek fordítása. Kevesen tudják, hogy a pride az angolban kettős jelentést hordoz és nem csupán büszkeséget, hanem kevélységet is jelent – ezért szerepel a hét főbűn listáján is, ahogy az idősebbje a Brad Pitt és Morgan Freeman főszereplésével készült Hetedik-ből emlékezhet rá. Jane Austen Büszkeség és balítélet című regényének (eredetiben: Pride and Prejudice) magyar címe pedig valószínűleg az alliteráció megtartásának kényszeréből született, hiszen a cselekmény és a karakterek ismeretében a Kevélység és előítélet jóval leíróbb (még ha kétségkívül kevésbé jól is csengő) lett volna.

Mindjárt más lenne a gendersemleges személy fekvése, ha kevélység menetéről, hónapjáról, akármijéről lenne szó.

A fogalom latin neve superbia, ami talán nem minden fül számára cseng ismerősen, az ógörög elnevezés, ami nem más, mint a hübrisz, annál inkább. Ellenpárja pedig az a humilitas (alázat), amit tudósok, sportolók, edzők, vagy a manapság oly’ népszerű motivációs coach-ok is javasolni szoktak, mint a siker egyik nélkülözhetetlen előfeltétele.

Jusson eszébe minden kedves tollforgatónak legközelebbi cikkénél, hogy a fogalmak pontos használata minden kommunikáció alfája és ómegája.

Aki pedig hagyja, hogy elrabolják a szavait, pórul jár – és magára vethet.

Egy, a Közel-Kelet jóval őszintébb és kíméletlenebb világában felnőtt kedves barátomat arra tanította a bazárban pallérozódott üzletember édesapja: „fiam, ha valaki átver téged, az nem az ő hibája, hanem a tiéd, mert hagytad”. Többek között ezért sem érdemes életidegen, használhatatlan és működésképtelen elképzelések gazdáinak világmegváltó társadalommérnökösködési és nyelvpolitikai sorvezetői szerint élni az életünket. Legalább magunkkal szemben legyünk tisztességesek – kiterítenek úgyis.