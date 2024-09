Van egy rossz hírem: amelyik migráns egyszer bejutott, az nemcsak hogy marad, de a végén állampolgár is lesz

Nyitókép: ULI DECK / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Európa hangos, újra hangos – no nem holmi zúgó forradalmaktól,

hanem az aktuális, ingerküszöböt még megugró, ugyan-ki-gondolta-volna és ezt-nem-láttuk-jönni kategóriás terrortámadástól.

Most épp az abszurditás netovábbjaként a késeiről híres Solingenben történt egy semmiféle mintázatba nem illeszkedő Einzelfall (egyedi eset), amikből – ahogy legutóbb említettük – lassan tényleg annyi adódik, hogy semmi hírérték nem marad bennük és már a címlapokra se kerülnek. Még a gondolata is lehangoló, ezért semmi kedvem utánanézni se, hány egyéb, semmiféle mintázatba nem illeszkedő Einzelfall sikkadt el Solingen árnyékában, mindenesetre a kaput alig elkerülő lövés kategóriájába tartozó bécsi, utolsó pillanatban lemondott Taylor Swift-koncertek sztorija is mintha már legalábbis több hónapos lenne.