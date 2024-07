Csakis a rogáni propaganda képes azt károgni, hogy Németországban nincs minden rendben a migránsbűnözéssel!

Ugyanakkor – szokás szerint – a legerősebb vonatkozó tartalmat a Grüne szállítja, egyenesen a múltból. Ha esetleg a német nyelvet bírók közül bárki 2015 novemberében, az illegális bevándorlási válság csúcspontján kihagyta volna Katrin Göring-Eckardt vörös zöld pártnapon előadott kirohanását, feltétlenül pótolja most azonnal. Hevenyészett fordításban:

„Ők mind egyedi emberek. És ezek az emberek kiérdemelték, hogy egyesével és egyedileg megkérdezzük tőlük: honnan jössz? Mit éltél át? Milyen segítségre van szükséged? Milyen támogatásra van szükséged? És igen, az országunk meg fog változni, méghozzá drasztikusan. És őszintén mondom nektek: örülök ennek. Talán azért, mert egyszer már átéltem egy békés forradalmat. Ez pedig az (a forradalom – a szerk.) lehet, ami az országunkat jobbá teszi, és húsz év múlva büszkén mondhatjuk:

mi voltunk az a párt, ami (...) ezt az új, jobb országot igazán és tényleg akarta és nap mint nap harcolt érte.”

Nos, jelentjük: Németország megváltozott. Nem kicsit, nagyon. Göring-Eckardt asszony bizonyára most is úgy gondolja, hogy egyértelműen előnyére, a további, egyre előnyösebb változások előszelét pedig már alig győzik időponttal a hivatalok. Vannak néhányan, akik nem egészen ugyanezen a véleményen vannak, és töltik egyre stresszesebb mindennapjaikat a sokasodó Einzelfall-következmények árnyékában, de ők nyilván mind aggasztó tendenciákat mutatnak, ezért nem érdemlik meg, hogy bárki megkérdezze tőlük, mit élnek át, vagy hogy esetleg milyen segítségre lenne szükségük. Hillary Clinton úgy hivatkozna rájuk végtelen eleganciával: basket of deplorables.