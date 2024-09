Íme Magyar Péter, a következetesség szobra: joggal bünteti az EU migránsügyben hazánkat – mondja, majd kiakad, ha valahol menedékkérőt szagol

(Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP)

Parádés kettős beszédet villantott újfent minden jobbikosok, momentumosok és exdékások reménysége, összefoglalnám: a TISZA Párt „hasonlóan minden józan magyar és európai politikai közösséghez, elutasítja az illegális migránsok belépését az Európai Unió területére”, és a határkerítés fenntartását is szükségesnek tartja – ugyanakkor határozottan állítja, hogy

a kormánynak vállalnia kell a „politikai és anyagi következményeket”

az Európai Bíróság vonatkozó ítéletével kirótt százmilliárdos bírságért, hiszen „más tagállamoknak sikerül megoldaniuk, hogy az uniós joggal összhangban álló jogszabályokkal, uniós bírság nélkül védjék a határaikat”,

csak a Zorbánéknak nem.

Tényleg el kell ismerni, amikor valami jó, márpedig ez az: a spektrum minden szegmense kihallhatja a költeményből azt, amit épp akar; aki pedig véletlenül mégse találna benne kedvére valót, az még diadalittasabban kiálthat fel, mondván: tudom én, hogy ezt megint csak azért posztolja, hogy elszédítsen pár megvezethető fideszest, de ijedségre ok nincs, gondolni biztosan nem így gondolja ám!

A bajok akkor kezdődnek, amikor megkapargatjuk ezt a csillogó, mindig precízen beállított és megfelelő szögből fotózott felszínt.

Hiszen amennyiben Magyar Péter maradéktalanul jogosnak találja az Európai Bíróság ítéletét, és így konkrétan azt, hogy Magyarország fizessen 200 millió euró (azaz 79 milliárd forint) átalányösszeget, valamint naponta további egymillió eurót (tehát évi 144 milliárd forintot) büntetésül például azért, mert az elutasított menedékkérők nem maradhatnak fellebbezés címén az ország és ezáltal az EU területén, megfelelően elszállásolva és szabadon lófrálva (összhangban az uniós értékekkel) – akkor el kellene mondani, hogy pontosan melyik országok csinálják ezt jobban, és

milyen módszer az, amit a TISZA-vezér legott átvenne, ha módjában állna.

Hogyan néz ki az, amikor a határokat is sikeresen védik, a kétes elemeket is kívül tartják, s közben nincs egy Ahmed, akinek szabadságjogai akár csak érintőlegesen is sérülnének.