„Minden európai országnak ki kell vennie a részét” – Anna Lührmann német államminiszter a migrációról

Teljesen legitim dolog, hogy az EP azt szeretné, hogy itt alapvető pontosításra kerüljön sor. Ehhez csak annyit tudok mondani, hogy üdvözlöm, ha előrelépésre kerül sor. Ez a döntő.

Számunkra érthető volt a Bizottság döntése a pénzek felszabadításával kapcsolatban,

miután a Bizottság kifejtette, hogy itt a korábban egyeztetett kritériumokat teljesítették. A per értékelése és a Bizottság döntésének jogi felülvizsgálata azonban az Európai Bíróság hatáskörébe tartozik.

Fotó: Ficsor Márton

Ez egy vagylagos kérdés: ha Magyarország teljesít, fizetni kell, nem perelni.

Ez természetesen feltételezi, hogy a feltételeket valóban teljesítették. Nekem az a fontos, hogy világos kritériumok legyenek, amelyeket tisztán alkalmaznak is.

Ahhoz mit szól, hogy a Bizottság Magyarország átfogó megoldási javaslatát az Erasmus- és Horizon-ügyben kilenc hónapja nem válaszolta meg?

Ismereteim alapján a Bizottság szoros kapcsolatban áll itt Magyarországgal, és nagyon világosan kifejtette, mire lenne szükség a helyzet orvoslásához.

Amint Magyarország hivatalosan notifikálja a megígért korrekciós intézkedéseket, a Bizottságnak egy hónapon belül nyilatkoznia kell ezzel kapcsolatban.

Ez a notifikálás azonban eddig nem történt meg.

Magyarországról úgy tűnik, mintha lenne egy furcsa időbeli egybeesés a pénzekkel kapcsolatos előrelépések és az európai Ukrajna-politika fontos kérdései között. Mivel magyarázza ezt a furcsa egybeesést, amire már kétszer is volt példa, 2023 és 2022 decemberében egyaránt?

Számomra ez két külön pont. Örülnék, ha Magyarország konstruktív szerepet játszana az Ukrajna-politika témájában is. Egyszerűen meg kell állapítanunk, hogy Oroszország momentán a biztonságunkra fenyegetést jelent, és a biztonságunk szempontjából jobb, ha Ukrajnában béke van, ha Ukrajna a saját sorsáról dönthet, ha Putyin katonai úton nem ér célt. Ez számomra külön téma.Fontos, hogy EU-tagokként mind alkalmazzuk a gyakorlatban a jogállamiságot. Ez olyasmi, amit megkövetelünk az ukrajnai, de a nyugat-balkáni vagy a moldáv bővítés során is. Ezért magunknak is alkalmaznunk kell a magas elvárásainkat.

Ha már szóba hozta a balkáni bővítést: min múlik, hogy ez a bővítés nem halad olyan gyorsan, mint kellene?

Ennek hat különböző oka van, hiszen hat különböző országról van szó. Általánosságban valóban az a helyzet, hogy ezek az országok már nagyon régóta várják az EU-csatlakozást. Némelyek, mint például Szerbia, jelenleg sajnos nem tesznek elegendő reformlépést az EU-ba vezető útjukon. Másoknál egyes tagállamok részéről volt blokád.

Szerintem fontos, hogy mi, az EU ezt a bővítést sokkal inkább geostratégiai projektként fogjuk fel,

és arra jussunk, hogy a bővítési folyamat nagyon átfogó legyen, és hatékonyan, kritériumok mentén folyjon.

Gonoszul kérdezve: ön a bővítés kérdésében Magyarország vagy Hollandia csapatában játszik?

Németország csapatában.

És melyikükhöz áll közelebb Németország csapata?

Mindenképpen nagyon szorgalmazzuk a Nyugat-Balkán országainak belépését az EU-ba.

Nemrég tettünk javaslatot arra, hogy a bővítések köztes technikai lépéseinél már ne lehessen tagállami okokból vétózni.

E tekintetben Magyarország csapatában játszunk. Ugyanakkor természetesen azt is fontosnak tartjuk, hogy legyenek előrelépések. Ez talán inkább a holland csapat álláspontja. De abban biztos vagyok, hogy a bővítés összességében erősebbé és biztonságosabbá tesz bennünket. Ezért nagyon pártolom is. Hamarosan a régióba utazom, Koszovóba és Észak-Macedóniába. Örülök ezügyben a konstruktív együttműködésnek Magyarországgal.

Beszéljünk a német belpolitika egy fájdalmas, de fontos témájáról, melynek erőteljes európai dimenziója van: ez Solingen. A feltételezett solingeni tettes, Issa Al-Hassan csak azért lehetett Németországban, mert az EU-ban a menedékkérőket még azelőtt be kell engedni országainkba, hogy kérelmüket elbírálhatnák. Őt ugye elutasították, de kitoloncolni nem tudták. Magyarországot keményen büntetik azért, hogy az EU-jog ezen részének nem felel meg: hozzánk senki sem jöhet be, akinek nincs feldolgozott és elfogadott kérelme. Nem kellene ebben a német és az európai politikának változtatnia?

A mostani solingeni támadás mélyen érint. Mindig felmerül bennem a kérdés, mi lenne, ha az én 16 éves lányom lett volna ott ezen az ünnepségen, és azon kellett volna aggódnom, hogy az áldozatok között van-e vagy sem. Ezért számomra teljesen világos, hogy nekünk, a politikának választ kell adnunk arra, hogy hogyan óvjuk meg az ilyesmitől a németországi embereket. A kormányunk egy hete átfogó biztonsági csomagot fogadott el ennek kapcsán, melynek három eleme van: a fegyvertartás jogának szigorítása, az iszlamista terrorizmus elleni harc erősítése – nemrég zártuk be a hamburgi iszlám központot is –, és harmadikként a tartózkodási- és menedékjog felülvizsgálata. Ezen tettes különleges esetében az lehetett az egyik probléma, hogy a dublini rendszer, annak is azon pontja, hogy a menekültkérelmet először egy ország dolgozza fel, és aztán ez az ország a felelős ezért, illetve a visszatoloncolásért is, itt nem működött. Ezért az európai partnerekkel közösen azon akarunk dolgozni, hogy az EU-ban tényleg hézagmentesen működjünk együtt, hogy biztosítsuk: a szabályokat, melyeket megalkottunk, alkalmazzuk is. Azt gondolom, ez a menekültpolitika első és legfontosabb lépése. Ami az ön megjegyzését illeti: mint azt ön is tudja, a menedékkérők visszautasítása, akik például kínzás vagy háború elől menekülnek, kérelmük megvizsgálása nélkül közvetlenül a határon, mielőtt tisztességes eljárást kapnának, nem lehetséges a nemzetközi alapelvek szerint.. Hiszen él a menedékhez fűződő alapjog. A solingeni áldozatok között volt egy fiatal iráni férfi is, aki egy éve menekült Németországba, mert az iráni iszlamista rezsim üldözte. Azaz:

el kell érnünk, hogy Németországban, az EU-ban az iszlamizmus ellen menekülő embereknek biztonságot nyújtsunk.

Ezt az iszlám terrorizmus elleni küzdelemnél alkalmazott intézkedések megszigorításával érhetjük el, és azáltal, hogy azon embereket, akiknek nincs joguk nálunk maradni, gyorsabban és tempósabban toloncoljuk vissza. Ez a perdöntő. Egyébként a most elfogadott európai menedékjogi reformban alkottunk egy eljárást arra, hogy a menekültkérelmeket a jövőben gyorsabban megvizsgálhassuk a határokon, mielőtt az embereket ellenőrizetlenül elosztanák.

Szóval csak támogatná azt, hogy a menekültügyi eljárást a határon folytassuk le, és azelőtt ne engedjünk be menedékkérőket az országainkba, hogy megállapítást nyerne, kapnak-e menedékjogot vagy sem?

A most elfogadott reformcsomag előír úgynevezett határeljárásokat, amelyek ugyanakkor az EU területén zajlanak le. Amíg a kérelmet vizsgálják, az érintettnek helyben kell maradnia.

De lennie kell elosztásnak is, pláne azon esetekben, ahol nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy megítélik a menedékjogot:

a tálibok elől menekülő nőknél, a kínzás és elnyomás elől menekülőknél szükség van arra, hogy minden európai ország kivegye ebből méltó részét.

Kedves zárókérdésem van. Milyennek értékeli német-magyar kapcsolatokat és mit tehetne a két fél, hogy javíthasson rajtuk?

A német-magyar kapcsolatok nagyon-nagyon jó alapon állnak, az emberek közötti kapcsolatok mély fundamentumán. Sok turista van itt Magyarországon. A német újraegyesítésben való magyar érdemekért is hihetetlenül hálásak vagyunk. És a gazdasági kapcsolatok is szorosak.

A magyar export negyede Németországba megy. Egy negyede – ez tényleg sok!

Nem titok, hogy egyes aktuálpolitikai kérdésekben gyakran tér el a véleményünk. Olyan jövőt szeretnék, amelyben jobban egyfelé húzunk.