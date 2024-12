Minden úgy lött, ahogy lönnie köllött, Bundesmutti nem kér bocsánatot

Lássuk, mit gondol minderről Angela Merkel:

„Ugyanakkor úgy látja, hogy a szélsőjobboldal legyőzésének egyetlen módja az illegális migráció megállítása, Európa vezetőinek pedig többet kellene fektetniük az afrikai életszínvonal javításába.”

Időszerű gondolatok – voltak, valamikor 2015-ben, esetleg kevéssel utána. És hallhattuk őket bőven már akkor is, csak hát nem pont Angela Merkeltől, aki akkoriban még túlságosan elfoglalt volt az ugyanezen gondolatot hangoztatók megbélyegzésével. 2024-ben a korong azonban már olyan messzire került innen, hogy fenti mondatot már közhelynek se igazán lehet nevezni. Beszédes, hogy még az interjúalanyhoz az egykori pozíciónak kijáró kötelező tiszteleten is bőven túltevően jóindulatúan viszonyuló BBC is csak vállat tud vonogatni ennek hallatán.

Ami egykor csengő-bongó újdonság volt, mára üresen kongó bádogdobbá lett.

Szerencsére magyarázatot is kapunk: