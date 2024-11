Merkel elmondta a BBC-nek, hogy annak idején mindenben igaza volt

Arra a kritikára, hogy Merkel a migránsválság kapcsán folytatott politikájával hívta életre az azóta is igen erős Alternatíva Németországnak (AfD) pártot a német politikai spektrum jobbszélén, az exkancellár úgy fogalmazott:

elismeri, hogy az AfD valóban megerősödött, de politikai döntéseiért nem kér bocsánatot.

Ugyanakkor úgy látja, hogy a szélsőjobboldal legyőzésének egyetlen módja az illegális migráció megállítása, Európa vezetőinek pedig többet kellene fektetniük az afrikai életszínvonal javításába.

A BBC nézőit Merkel az ismét megválasztott amerikai elnökkel, Donald Trumppal kapcsolatban is fontos tanácsokkal látja el. „Nagyon fontos tudni, hogy mik a prioritásaid, és világosan közölni is őket, meg nem megijedni, hiszen Donald Trump nagyon nyílt tud lenni. Nagyon nyíltan fejezi ki magát. De ha így teszel, akkor lesz egy bizonyos kölcsönös tisztelet, ez volt az én tapasztalatom” – számol be az exkancellár.