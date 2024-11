Olaf, a felismerő találkozása a döntéseinek következményeit viselni kénytelen állampolgárral

Bingó. És ennek hallatán az a furcsa érzés keríti hatalmába az egyszeri nézőt, hogy ez bizony szintén egy profil:

a magasra emelkedett, karrierista, gyermektelen politikusé, aki személyes érintettség híján könnyedén lép túl mégoly súlyos eseteken is, hiszen nem nyomasztja az „akár az én gyerekemmel is történhetett volna” szorongató érzése.

No skin in the game, ahogy a művelt német újnémetül mondja. A késő császárkori Rómát idéző kortárs történelmünkben se szeri, se száma efféle profiloknak, mely tény döntéspszichológiai hatása akkor sem alábecsülendő, ha emellett egyszerre az is igaz, hogy a mégoly számos saját gyermek se garantál semmit, józan gondolkodásra és politikusi erényekre pedig egyáltalán nem predesztinál.

Valószínűleg az is a német átlagnéző elevenébe talált, amikor Kyrath úr arról értekezik, hogy míg az egyszeri kisvállalkozót olyan dokumentációs teher sújtja, ami a munkaideje nagyjából felét elveszi, addig az állam részéről folyamatosan azt hallgathatja: „nem tudom, ki jön az országba, nem tudom, hol van, mit csinál és mit lehetne vele kezdeni, de pénzt, azt kap”.

Bundeskanzler Scholz pedig – a műsorvezető hölgy intenzív segédletével – elkezd válaszolni, méghozzá micsoda parádés riposztokkal! Olyan, a semmitmondási olimpián biztos aranyérmes, ki-gondolta-volna-nívódíjas kijelentések röpködnek jobbra-balra, amelyekkel eddig is tele volt a padlás,

de a legrosszabb talán mégis az, amikor a kancellári hivatalban készített, a vonatkozó teendőket tartalmazó, rendszeresen áttekintett excel-táblázat kerül elő érvként.

Nos, ha ettől sem oldódik meg varázsütésre az illegális bevándorlás és a menekültjoggal való tömeges, szervezett és rendszerszintű visszaélés egymásba fonódó problematikája (ami mellesleg számos szereplő számára hatalmas üzlet is, és ne csak az embercsempészekre gondoljunk), akkor semmitől.