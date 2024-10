Migráns által meggyilkolt lány apjával szembesítették a német kancellárt

Michael Kyriath a minap az RTL műsorában vett részt, ahol egy asztalhoz ültették őt Olaf Scholz német kancellárral. Ritkán láthat ilyet egy néző, hogy egy felkavaró bűneset kapcsán egy ország első embere néz szembe az áldozat hozzátartozójával – Németországban most ez történt.

A videó kezdetén Olaf Scholz elmondja: teljesen megrázta, ami történt, drámai volt számára a nyilvános megemlékezés is, amin részt vett. Kifejtette: bármikor, ami eszébe jutnak a történtek, alig tudja felfogni, milyen szörnyű sorsa lett a két fiatalnak. Megbocsátani nem lehet, a büntetőjog eszközeivel el kell ítélni a tettest; vigasz viszont talán soha nem lesz. Az áldozat édesapjának azt mondta:

ő maga és sokan mások együtt éreznek vele.

A következményekről szólva Scholz azt mondta: meg kell nézniük, mit tehetnek. Az első, hogy a hatóságok megosszák egymással az információkat. Ebben nagy hiányosságok voltak a késeléses ügy előtt – ismeri el a kancellár. Ezt az információátadást szabályokba kell foglalni, hogy ne történhessen meg még egyszer egy ilyen megmagyarázhatatlan eset.

Másodsorban Scholz leszögezte, hogy bátornak kell lenni, az ilyen bűncselekményeket szigorúbban büntetni, a visszaesőktől meg kell védeni a társadalmat. A német állampolgársággal nem rendelkező bűnelkövetőket gyorsan ki kell toloncolni az országból – folytatta a kancellár. Ez ügyben már most több jogszabályt módosítottak, és ez folytatódik a jövőben is. „De ez nem zajlik jól” – tette hozzá Scholz, aki azt szeretné elérni, hogy a tettesek ne legyenek biztosak a dolgukban. Tárgyal Afganisztánnal, hogy a kitoloncolások oda is megtörténjenek. Szerinte aki egy ilyen bűncselekményt elkövet, elveszti a jogát a németországi menedékre.

A szót kapó Michael Kyrath erre úgy reagált: „Egy dolog, kancellár úr, ami dühít: emberekről van szó, Ann Marie-ról és barátjáról. A másik: évek, évek óta beszélünk, de a beszéddel nem jutunk tovább. Ideje cselekedni és sürgősen cselekedni. Scholz úr, minden nap több tucat késes támadás van Németországban, több közülük halállal végződik.

Minden nap, miközben beszélgetünk, emberek halnak meg, gyerekek halnak meg.

Szülők állnak gyerekeik koporsója mellett. Gyerekeik holttestét az utolsó alkalommal simogatják meg, és a kezük jéghideg. Önnek nincsenek gyermekei, ezt nem tudja magának elképzelni.”