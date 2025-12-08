Ft
12. 08.
hétfő
Félelem és rettegés Brüsszelben; Magyar Péter csak utaztat; Fodor Gábor elismerte Orbán előnyét; botrány lett a tiszás-kukacos csokiból

2025. december 08. 05:54

Előretört az osztrák bevándorlásellenes párt; Fodor Gábor Orbán Viktor „nagy előnyéről” vallott; kiderítettük, hol gyártották a kukacos Tisza-csokit; tiszások árultak el részleteket arról, Magyar Péter kikkel tölti meg a rendezvényeit; és Nagy Ervinnek is leesett egy virtuális saller véleménycikk-írónktól. Íme a legolvasottabb vasárnapi cikkeink!

2025. december 08. 05:54
null

Félelem és rettegés lett úrrá Brüsszelen: Orbán Viktor barátja lassan beveszi Bécset

Már a hagyományosan baloldali Bécs külső kerületeiben is a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt áll az első helyen egy friss kutatás szerint. Az Orbán Viktorral szövetséges párt a fővárost leszámítva egész Ausztriában az élen áll: az elmúlt hetek összesített felmérései alapján közel 20 százalékponttal vezet a kormányzó Osztrák Néppárt (ÖVP) előtt.

Fodor Gábor elárulta, mi kell az áprilisi győzelemhez és elismerte, hogy ebben Orbán Viktornak nagy előnye van

Orbán Viktor jól szerepelt a Rónai Egonnak adott interjúban, az ATV-ben – vélekedett Fodor Gábor egykori liberális politikus, miniszter Fekete Rita YouTube-csatornájának nyilatkozva. „Az embernek az az érzése, ha végighallgatjuk ezt az interjút, hogy 

komoly koncepcióval rendelkező politikus ül a riporterrel szemben, egy olyan valaki, aki sakklépésekben gondolodik és ott van a fejében az egész játszma”

– fogalmazott.

Román gyártó készítette a kukacos mikulásokat, amelyeket Magyar Péter jelöltje osztogatott a gyerekeknek

Ahogy megírtuk, Magyar Péter jelöltje, a Hajdúböszörményi polgármester kukacos csokimikulást osztogatott a gyerekeknek Hajdúböszörményben. A Mandiner azóta kiderítette azt is, hogy a szóban forgó csokimikulások hátoldalán a gyártó is látható, így felelősségünk teljes tudatában leírhatjuk

román gyártó készítette a kukacos-lárvás csokimikulást, amit a gyerekek Göröghné Bocskai Éva tiszás polgármesternek és csapatának köszönhetnek.

Kitálalt a Tisza Párt embere: valóban főként utaztatott emberek vannak Magyar Péter rendezvényein!

A Facebook-pártvezér köreiből vallottak Magyar Péter összeomlásban lévő országjárásáról: miközben a Tisza Párt elnöke tömegeket emleget „országjáró” eseményein, a rendezvények döntő többségén a tömeget az utaztatható aktivisták és a párt munkatársai adják.

Péter szerintem fel sem fogja, hogy mennyi erőforrást égetünk el feleslegesen az országjárásának életben tartására, miközben senki nem szán pénzt és energiát a Tisza-szigetekre, illetve a pártépítésre, ami sokkal fontosabb lenne”

 – jelentette ki az informátor.

Édes bogaram, Nagy Ervin! Ha itt diktatúra lenne, szerinted eljátszhattad volna a Kincsem főszerepét?!

Nagy Ervint, a Tisza párt dunaújvárosi képviselőjelöltjét voltaképpen a Mikulás hozta nekünk, pedig igazán nem szolgáltunk rá a virgácsra. 

A Mikulástól ugyanis kedves dolgokra számít az ember. 

Ahogy Orbán Viktor is, aki nem a cipőjét fényesítette ki, hanem a csizmáját. Azt tette az ablakba, mert (mint a kecskeméti háborúellenes gyűlésen mondta) nagyon szereti a csokoládét. Számomra a dolog ott lett elrontva, hogy a reggeli újságolvasás közben a Telex oldalán felbukkant Nagy Ervin interjúja...

Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

***

Élő Éva
2025. december 08. 09:27
tippon Nem értek egyet. Azt a kukacos Mikulást a kukából szedték ki. Nyilván való rég lejárt, fertőzött élelmiszert adtak GYEREKEKNEK. Ki nem háborodna fel joggal, hogy a gyerekét, unokáját ilyesmivel etetik? Undorító!
belbuda
2025. december 08. 08:48
Etessétek a birkasereget…áprilisban szopni fog Bástya elvtárs…😂😂😂
tippan
2025. december 08. 08:44
Rühellem a tiszát, de ezt a kukacos csokit összekötni velük, mintha a tiszás létnek köze lenne hozzá, hát szerintem ciki. Kontraproduktív. Hagyjuk meg nekik a rágalmazást.
DINO54
2025. december 08. 08:37
Az a Mikulás nem kukacos hanem fehérjével dúsított!
