Félelem és rettegés Brüsszelben; Magyar Péter csak utaztat; Fodor Gábor elismerte Orbán előnyét; botrány lett a tiszás-kukacos csokiból

Félelem és rettegés lett úrrá Brüsszelen: Orbán Viktor barátja lassan beveszi Bécset
Elképesztő fölényben az Osztrák Szabadságpárt.
Előretört az osztrák bevándorlásellenes párt; Fodor Gábor Orbán Viktor „nagy előnyéről” vallott; kiderítettük, hol gyártották a kukacos Tisza-csokit; tiszások árultak el részleteket arról, Magyar Péter kikkel tölti meg a rendezvényeit; és Nagy Ervinnek is leesett egy virtuális saller véleménycikk-írónktól. Íme a legolvasottabb vasárnapi cikkeink!
Már a hagyományosan baloldali Bécs külső kerületeiben is a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt áll az első helyen egy friss kutatás szerint. Az Orbán Viktorral szövetséges párt a fővárost leszámítva egész Ausztriában az élen áll: az elmúlt hetek összesített felmérései alapján közel 20 százalékponttal vezet a kormányzó Osztrák Néppárt (ÖVP) előtt.
Orbán Viktor jól szerepelt a Rónai Egonnak adott interjúban, az ATV-ben – vélekedett Fodor Gábor egykori liberális politikus, miniszter Fekete Rita YouTube-csatornájának nyilatkozva. „Az embernek az az érzése, ha végighallgatjuk ezt az interjút, hogy
komoly koncepcióval rendelkező politikus ül a riporterrel szemben, egy olyan valaki, aki sakklépésekben gondolodik és ott van a fejében az egész játszma”
– fogalmazott.
Nem várt helyről ismerték el a miniszterelnök teljesítményét. Egykori politikai ellenfele látta be, hogy erre ma egyedül Orbán Viktor képes.
Ahogy megírtuk, Magyar Péter jelöltje, a Hajdúböszörményi polgármester kukacos csokimikulást osztogatott a gyerekeknek Hajdúböszörményben. A Mandiner azóta kiderítette azt is, hogy a szóban forgó csokimikulások hátoldalán a gyártó is látható, így felelősségünk teljes tudatában leírhatjuk:
román gyártó készítette a kukacos-lárvás csokimikulást, amit a gyerekek Göröghné Bocskai Éva tiszás polgármesternek és csapatának köszönhetnek.
Így megy ez.
A Facebook-pártvezér köreiből vallottak Magyar Péter összeomlásban lévő országjárásáról: miközben a Tisza Párt elnöke tömegeket emleget „országjáró” eseményein, a rendezvények döntő többségén a tömeget az utaztatható aktivisták és a párt munkatársai adják.
Péter szerintem fel sem fogja, hogy mennyi erőforrást égetünk el feleslegesen az országjárásának életben tartására, miközben senki nem szán pénzt és energiát a Tisza-szigetekre, illetve a pártépítésre, ami sokkal fontosabb lenne”
– jelentette ki az informátor.
Nincs több kérdés. A Facebook-pártvezér köreiből vallottak Magyar Péter összeomlásban lévő országjárásáról.
Nagy Ervint, a Tisza párt dunaújvárosi képviselőjelöltjét voltaképpen a Mikulás hozta nekünk, pedig igazán nem szolgáltunk rá a virgácsra.
A Mikulástól ugyanis kedves dolgokra számít az ember.
Ahogy Orbán Viktor is, aki nem a cipőjét fényesítette ki, hanem a csizmáját. Azt tette az ablakba, mert (mint a kecskeméti háborúellenes gyűlésen mondta) nagyon szereti a csokoládét. Számomra a dolog ott lett elrontva, hogy a reggeli újságolvasás közben a Telex oldalán felbukkant Nagy Ervin interjúja...
Nagy Ervin tehát éppen a magyar demokráciának köszönheti ismertségét, amit most oly nagyon le akar váltani.
Már előre készítik a terepet ahhoz, hogyan lehet felülírni a tényleges népakaratot, és lediktátorozni azokat, akiknek éppenséggel van demokratikus felhatalmazásuk. Ungváry Zsolt írása.