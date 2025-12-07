Kezdd a heted a közéleti ébresztőnkkel – Jön a VEKKER GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

Gyürky Enikő és Szabó András Csuti az elmúlt pár nap érdekfeszítő és megdöbbentő témáit vitatják meg.

Szó lesz a Tisza egyik jelöltjének Erdélyt és a székelyeket célzó botrányos megnyilvánulásáról, Ruszin-Szendi újabb elszólásáról, a Háborúellenes gyűlésről, a karácsonyi vásárok biztonságáról, a kormány legfrissebb bejelentéséről, és egy újabb kiemelt adománygyűjtésről is.

Ne feledd, 8:00-tól várunk téged minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el a véleményedet kommentben vagy pedig a [email protected] email címen!