Ft
Ft
10°C
7°C
Ft
Ft
10°C
7°C
12. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin-Szendi Romulusz VEKKER Háborúellenes Gyűlés Tisza-jelöltek adománygyűjtés migráció Orbán Viktor

Kezdd a heted a közéleti ébresztőnkkel – Jön a VEKKER GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

2025. december 07. 19:17

Ébredj egy kis laza csevegéssel! Hétfőn sem marad el a Vekker a Mandiner reggeli élő műsora! Mondd el te is a véleményedet, és oszd meg a két műsorvezetőnkkel!

2025. december 07. 19:17
null

Gyürky Enikő és Szabó András Csuti az elmúlt pár nap érdekfeszítő és megdöbbentő témáit vitatják meg. 

Szó lesz a Tisza egyik jelöltjének Erdélyt és a székelyeket célzó botrányos megnyilvánulásáról, Ruszin-Szendi újabb elszólásáról, a Háborúellenes gyűlésről,  a karácsonyi vásárok biztonságáról, a kormány legfrissebb bejelentéséről, és egy újabb kiemelt adománygyűjtésről is. 

Ne feledd, 8:00-tól várunk téged minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el a véleményedet kommentben vagy pedig a [email protected] email címen!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ettől minden jobboldalinak megdobban a szíve: ezt üzenték Kapu Tibornak, Szabó Zsófinak es Curtisnek

Ettől minden jobboldalinak megdobban a szíve: ezt üzenték Kapu Tibornak, Szabó Zsófinak es Curtisnek
Tovább a cikkhezchevron

Iratkozz fel, és kövesd a Mandiner YouTube-csatornáját!

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!