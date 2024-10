Ahol Orbán Viktor megjelenik, ott reflexszerűen kezdődik a vudu-szeánsz

Arra azért talán egy kicsit jobban odafigyelhettek volna a Berlaymont beszédírói, hogy – közös párthovatartozás ide, közös kormánybuktatási szándék oda –

talán mégse ctrl-c / ctrl-v-vel emeljenek át egyes részeket Magyar Péter beszédéből,

mert így határozott same in English – az időbeliséget is figyelembe véve: same in Hungarian – hatása lett. Ahogy azt az önellentmondást is célszerű lett volna elkerülni, hogy miközben az önmagát az Egyetlen Érvényes Igazság letéteményesének tartó mainstream évek óta üti-vágja a magyar kormányt az illegális bevándorlás elleni intézkedései miatt, az új remény dicső lovagja pedig belemondja a mikrofonba, hogy „egyetértünk a külső határok megvédésében, az illegális migráció elleni határozott fellépés szükségességében”, akkor ezt az Ursula Manfred von der Weber nevű összeurópai politikai termék szürkéjének ötven árnyalatából mindegyik elfelejteni szóvá tenni.