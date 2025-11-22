„Egyetlen katonai erő van, amely megállíthatja Moszkvát” – nyíltan kiállt a háború folytatása mellett a Tisza-szigetes előadó

– hangsúlyozza az Információs Hivatal volt vezetője, majd folytatta:

„Ma egyetlen olyan katonai erő van, amely megállíthatja Moszkvát. Az ukrán hadsereg. Ahhoz azonban, hogy ezt sikerrel megtehesse, elrettentő, megállító erejű fegyverzetre van szüksége” – fogalmazott Telkes, aki zárásként egészen szürreális megállapításra jutott.

„Aki mindezt nem ismeri fel, és az azonnali tűzszünet és az amerikai béketerv mellett házal, az Moszkvát támogatja. Ahogyan teszi ezt a magyar miniszterelnök. Ezzel ő az első a magyar kormányfők között a rendszerváltás óta, aki valóban háborúpárti: az orosz birodalmi törekvéseket támogatja” – írta az előadó, a dandártábornokból lett NATO-diplomata.