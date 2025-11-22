Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Donald Trump Orbán Viktor

„Egyetlen katonai erő van, amely megállíthatja Moszkvát” – nyíltan kiállt a háború folytatása mellett a Tisza-szigetes előadó

2025. november 22. 14:04

Az ukrán hadseregben látja a kizárólagos megoldást Telkes András.

2025. november 22. 14:04
null

Egészen döbbenetes: miközben az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és szövetségese, a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor gőzerővel dolgozik az ukrajnai háború békekötéssel történő lezárásán, addig a tiszások tovább fújják háborúpárti szólamaikat. Legutóbb a Tisza-szigetes előadó, Telkes András állt ki a harcok folytatása mellett a baloldali Népszavában megjelent véleménycikkében.

Az írás Az új Versailles címet kapta, amelyben Telkes tételesen sorolja érveit, hogy miért megbízhatatlanok az oroszok és miért az agresszió az egyetlen megoldás.

Az oroszokat nem szabad egyenlő félként és szavahihető partnerként kezelni ebben a konfliktusban. Putyin csak az erőből ért. Az amerikai »garanciák« pedig nem képviselnek semmilyen erőt”

– hangsúlyozza az Információs Hivatal volt vezetője, majd folytatta:

„Ma egyetlen olyan katonai erő van, amely megállíthatja Moszkvát. Az ukrán hadsereg. Ahhoz azonban, hogy ezt sikerrel megtehesse, elrettentő, megállító erejű fegyverzetre van szüksége” – fogalmazott Telkes, aki zárásként egészen szürreális megállapításra jutott.

„Aki mindezt nem ismeri fel, és az azonnali tűzszünet és az amerikai béketerv mellett házal, az Moszkvát támogatja. Ahogyan teszi ezt a magyar miniszterelnök. Ezzel ő az első a magyar kormányfők között a rendszerváltás óta, aki valóban háborúpárti: az orosz birodalmi törekvéseket támogatja” – írta az előadó, a dandártábornokból lett NATO-diplomata.

Fotó: Genya Savilov/AFP

