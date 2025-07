Volt titkosszolgálati vezető készíti fel a Tisza-aktivistákat Ukrajna uniós csatlakozására

Miközben a magyar kormány óvatosságra int Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban, a Tisza Párt hátországa egyre nyíltabban kampányol a csatlakozás mellett – derül ki egy XIII. kerületi rendezvényről, ahol Telkes András, az Információs Hivatal volt vezetője tartott előadást.

A dandártábornokból lett NATO-diplomata prezentációjában azt hangsúlyozta: az Európai Uniónak feltételek nélkül kell anyagilag és katonailag is támogatnia Ukrajnát.

A Magyar Nemzet cikke szerint, Telkes azt is kiemelte, hogy az ország újjáépítése akár 700 milliárd dollárba is kerülhet – ez meghaladja a magyar GDP háromszorosát. Szerinte Magyarországnak ki kell szállnia az orosz energiakapcsolatokból, és a PAKS II projektet is fel kellene függeszteni.

A rendezvény végén külön dián szerepelt: Ukrajna integrációja és a „hajlandók koalíciójához” való csatlakozás a magyar haderő részéről „elengedhetetlen”. A Tisza-párthoz köthető előadó bírálta a Trump vezette új amerikai adminisztrációt is, amiért kevesebb fegyvert küld Kijevnek.

Mindez éles ellentétben áll a kormány álláspontjával: a Voks 2025 nevű konzultáción több mint kétmillió magyar mondott nemet Ukrajna uniós tagságára, míg a Tisza pártszavazásán csupán ennek a fele vett részt, és közülük is csak 58 százalék támogatta a csatlakozást.

