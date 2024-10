Ami szerdán az EP balos térfelén történt, az szó szerint példátlan – itt valami óriási baj van, és ez már biztos

Az EP-választáson kapitálisat bukó, még a Momentumot is elveszítő liberális Renew éléről Valérie Hayer szólalt fel,

aki szerint a magyar kormány egyenesen üldöz minden családot, ami nem felel meg a „szűk világképének”

(nem világos, mit jelent az üldözés – kimaradni a csok-ból?), a bírókat elküldi nyugdíjba (?), amit a magyarok nem fognak hagyni, továbbá üldözi az ellenzéket is, de ők akkor is „harcolni fognak”. Szerény közbevetésünk: inkább próbáljanak választást nyerni, az is egy opció.

Szerinte is hatalmas az infláció, meg menekülnek a magyarok (noha a statisztikák szerint az elmúlt években jórészt megfordult a trend, inkább már hazajönnek), Orbán pedig Kína és Oroszország előtt „hajbókol”. Bármit is jelentsen ez.

Íme a konklúzió: vegyék el Magyarország szavazati jogát a Tanácsban! Ez ám a virtigli demokratikus hozzáállás!

A Zöldektől Terry Reintke csatlakozott az előtte szólókhoz: nem látja szívesen a magyar miniszterelnököt az Európai Parlamentben, ahová meg se lenne szabad hívni. Éljen a párbeszéd (is)! A választók által ugyancsak kevéssé díjazott zöldpárt politikusa szerint a magyar kormány további áldozatai: újságírók, jogvédők, bírák, tudósok, művészek, LMBTQ-emberek és olyanok, akiket Orbán bíróság elé visz, hogy megfélemlítse őket.

Megfogalmazása szerint hazánkban egyenesen a terror és a reménytelenség az úr, Magyarország a legkorruptabb uniós tagállam

– noha a Világbank legutóbbi kutatása szerint ez tényszerűen nem igaz. Csak tudnánk, ha ennyire sanyarú hely ez a Magyarország, vajon miért voksolnak ilyen sokan négyévente a Fidesz-KDNP-re?