nárcisztikus főhatalom pukkancs Magyar Péter Lukács Csaba testőr alak

A Magyar Hang nevű tiszás propagandalap munkatársa már Magyar Péter testőreként viselkedik (VIDEÓ)

2025. augusztus 09. 20:11

Így viselkedne ez a nárcisztikus pukkancs az ellenfeleivel, ha övé lenne a főhatalom.

2025. augusztus 09. 20:11
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Minden másodperce tömény hányinger. Biztonságiakkal dobatja ki a vele nem egy platformon lévő riportert, miközben gorillái gyűrűjében peckesen sétál és a mindig félig nyitva maradó szájából robothangon szórja az átkokat.

A videó elején sötét szemüvegben fontoskodó alak Lukács Csaba, a thaiföldi kisfiúk réme, a Magyar Hang nevű tiszás propagandalap munkatársa, aki elvileg újságíró, de már összemosódnak a szerepek, és ő is Magyar Péter testőreként viselkedik.

Nézd végig ezt a 3 percet, és képzeld el, hogyan viselkedne ez a nárcisztikus pukkancs az ellenfeleivel (vagy bárkivel, akire épp berág), ha övé lenne a főhatalom a teljes államigazgatással, rendőrséggel, titkosszolgálatokkal...”

Nyitókép forrása: Mandula Viktor Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 13 komment

Toma78
2025. augusztus 09. 21:21
Szar kis pukkancs! Egyszer legyen vér az ici pici gyűszűbe benned te csotány és ne az önjelölt testőrkéid gyűrűjében kiabálj kifelé. Állj oda és az arcába mondjad ne bujkáljál ne kiabálgass kifelé mutasd meg kislány, hogy férfi vagy .(Amit én kétségbe vonok Vargáné). Hamar kislány lesz belőled amikor már nem lesz lóvé a testőrkékre Pincsi...🖕😁🖕
Válasz erre
0
0
pugacsov-0
2025. augusztus 09. 21:05
Köszönet Mandula Viktornak !
Válasz erre
0
0
pugacsov-0
2025. augusztus 09. 21:04
Ez a faszi pszichiátriai eset. Lukács Csabától meg kellett volna kérdezni a thai fiúcskák megrontását !
Válasz erre
0
0
templar62
2025. augusztus 09. 21:00
Még nyolc hónapig miniszterelnöknek képzelheti magát .
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.