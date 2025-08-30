Szívszorító videó: teli torokból énekli a Szoboszlairól írt dalt a súlyos beteg kisfiú

Nem csökken a Szoboszlai-láz Angliában. Sőt! A közösségi oldalakra a minap felkerült egy videó, amelyen a súlyos beteg Liverpool-szurkoló kisfiú, Isaac Kearney a This is the Life (Amy Macdonald) című világslágernek a magyar labdarúgóról írt feldolgozását énekli teli torokból, gitárral a kezében.
A TikTokon már csaknem 400 ezren, az Instagramon eddig 18 ezren tekintették meg a videót.
Köszönjük a dalt, Isaac! Üdvözlet Magyarországról!
– írta egy hozzászóló, akinek a megjegyzését már több mint 1800-an kedvelték.
Remélem, a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben együtt fogjuk énekelni ezt a dalt
– kommentelte egy másik.
Isaac ritka genetikai rendellenességgel, a Wolf-Hirschhorn szindrómával született, amely miatt lassabban fejlődik, mint a vele egykorú gyerekek. A kisfiút már korábban is nagyon sokan követték a közösségi médiában, de az idő előrehaladtával csak tovább nőtt a népszerűsége, videóiban általában Liverpool-dalokat énekel, és a játékgitárja is rengetegszer kerül elő.
A Szoboszlai-dal teljes egészében