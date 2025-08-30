Szívszorító videó: teli torokból énekli a Szoboszlairól írt dalt a súlyos beteg kisfiú

Nem csökken a Szoboszlai-láz Angliában. Sőt! A közösségi oldalakra a minap felkerült egy videó, amelyen a súlyos beteg Liverpool-szurkoló kisfiú, Isaac Kearney a This is the Life (Amy Macdonald) című világslágernek a magyar labdarúgóról írt feldolgozását énekli teli torokból, gitárral a kezében.

A TikTokon már csaknem 400 ezren, az Instagramon eddig 18 ezren tekintették meg a videót.

Köszönjük a dalt, Isaac! Üdvözlet Magyarországról!

– írta egy hozzászóló, akinek a megjegyzését már több mint 1800-an kedvelték.

Remélem, a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben együtt fogjuk énekelni ezt a dalt

– kommentelte egy másik.

Isaac ritka genetikai rendellenességgel, a Wolf-Hirschhorn szindrómával született, amely miatt lassabban fejlődik, mint a vele egykorú gyerekek. A kisfiút már korábban is nagyon sokan követték a közösségi médiában, de az idő előrehaladtával csak tovább nőtt a népszerűsége, videóiban általában Liverpool-dalokat énekel, és a játékgitárja is rengetegszer kerül elő.

A Szoboszlai-dal teljes egészében