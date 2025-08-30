Súlyos balesetet szenvedett a világhírű sportoló – ellentmondásos hírek érkeztek a történtekről

Súlyos baleset érte Majkát: kiszakadt belőle egy nagyobb darab hús (VIDEÓ)
Edzése közben súlyos balesetet szenvedett, így kórházba szállították Chris Froome négyszeres Tour de France-győztes kerékpárost.
A cyclinguptodate sportági szakoldal a L’Équipe-re hivatkozva kiemelte: a 40 esztendős brit bringás Saint-Raphaël közelében edzett a franciaországi Côte d’Azur térségében, amikor egy autó elütötte. Froome-ot mentőhelikopterrel a touloni kórházba szállították. A beszámoló alapján eszméleténél volt, sérüléseire és azok súlyosságára azonban nem tért ki.
Csapata, az Israel-Premier Tech közleményében már azt írta: más kerékpáros vagy jármű nem volt érintett a balesetben.
Froome állapota stabil és nem szenvedett fejsérülést, ugyanakkor a vizsgálatok légmellet, öt törött bordát és ágyéki csigolyatörést mutattak ki, ezért meg kellett őt műteni.
A csapat tájékoztatása szerint a beavatkozás sikeres volt, minden a tervek szerint alakult, Froome rehabilitációja egyelőre a kórházban folytatódik orvosi felügyelet alatt.
Froome a négy Tour-győzelme mellett
2019-ben súlyos edzésbalesetet szenvedett, azóta nem tudta elérni korábbi csúcsformáját.
(MTI)
Nyitókép: THOMAS SAMSON / AFP